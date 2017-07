El sector bancario defendería de un nuevo ataque de 'cortos' a Liberbank

Hay un 50% de posibilidades de que se reabran, aunque el 'efecto Sintra' le sirve de escudo

La CNMV decidirá mañana si levanta el veto a las posiciones bajistas sobre la entidad



Liberbank podría estar a sólo dos sesiones de encontrarse de nuevo con la realidad del libre mercado. Este miércoles la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los 28 estados que componen el ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados, por sus siglas en inglés) decidirán a última hora de la noche -aunque la noticia podría conocerse antes de la apertura de mercado del jueves- si levantan el veto a las posiciones bajistas sobre la entidad que impusieron hace un mes o, si por el contrario, lo amplían por un periodo de dos meses más como contempla la medida.

Fuentes próximas al regulador reconocen que la decisión aún no está tomada y que "las posibilidades se mantienen "al 50 %" para ambas opciones. Con independencia de lo que decida, los bancos nacionales no serían partidarios de dejar que vuelva la volatilidad a su sector -menos aún tras el efecto Sintra que provocaron las palabras de Draghi sobre la banca hace dos semanas- y, por ello, encontrarían la fórmula para impedir que Liberbank sea de nuevo pasto de ventas masivas, comprando títulos a través de sus fondos de inversión y planes de pensiones de un banco que cotiza con un 65 % de descuento sobre su valor en libros. Crearían así un cortafuegos para evitar el contagio hacia la banca mediana. Tras la liquidación de Popular el 7 de junio, sus acciones llegaron a desplomarse un 38 % en sólo tres sesiones. Hoy ya ha minimizado esas pérdidas hasta un 13 % de caída gracias, en parte, a que su cúpula directiva y el principal accionista, la Fundación Masaveu, se lanzaron a comprar hasta en siete sesiones consecutivas para hacerse con algo más de 1 millón de euros.A pesar de todo, el valor sigue manteniendo la recomendación de mantener.

En ayuda de Liberbank

Banco Santander es uno de los principales interesados en que la situación permanezca tranquila, ya que su ampliación de capital por valor de 7.000 millones de euros estará abierta en el mercado hasta el próximo 20 de julio. Miembros del Consejo Editorial de elEconomista reconocen que la entidad "encontrará apoyos suficientes y hará lo posible (en caso de que se levanten los cortos) para defender a un valor con tan poca liquidez como es Liberbank", sugieren estas mismas fuentes. En todo caso, destacan que el impacto sería mínimo para la entidad presidida por Ana Botín, lo que no quita que no "le interesen los sustos" en este momento.

Hay razones para entender que la CNMV decida levantar mañana la prohibición de operar en corto sobre Liberbank, pero también para que no lo haga. De un lado, el título se ha recuperado en un ambiente de mercado mucho más tranquilo y sin olvidar que, a pesar de su desplome, éste no ha tenido reflejo en las posiciones bajistas -aunque sí se abrieron y se cerraron en el mismo día el 7,8 y 9 de junio-. Los cortos permanecen estables en el 1,39 % del capital durante las últimas semanas (ver gráfico) e, incluso, llegaron a caer a finales de junio hasta el 0,90 %. "Quizás la venta de Popular pilló a muchos con el pie cambiado y, en ese momento, se asimilaron a Liberbank problemas específicos de Popular, aunque no los tuviera", asegura Gonzalo Sánchez, analista financiero de Gesconsult, que no cree que ahora, al menos desde el punto de vista de sus cuentas, pudiera repetirse una situación similar.

Sin embargo, también hay motivos para creer que el veto continuará. "Si tomamos en consideración que tenemos el verano por delante, no es descartable que, por prudencia, la CNMV amplíe el periodo", apunta Nuria Álvarez, de Renta 4. Es precisamente en los periodos de menor liquidez en el mercado cuando pueden producirse los mayores bandazos en la cotización por falta de contraparte. En los últimos 20 días de negociación ya posteriores a la liquidación de Popular, el volumen medio diario que ha movido Liberbank en bolsa ha caído un 6,2 %, en unas 3,7 millones de acciones al día.

Bajistas a la banca mediana

Desde que la CNMV prohibió las posiciones cortas sobre Liberbank el pasado 12 de junio, éstos se han incrementado en tres entidades: Santander, donde han pasado del 0,29 % hasta el 0,49 % actual; en Banco Sabadell al escalar del 1,95 al 2,41 % sobre su capital; y en Bankia, para quien los bajistas se encuentran hoy en máximos históricos. Las posiciones vendedoras han alcanzado en los últimos quince días el 2,71 % del capital de la entidad, dando muestra de que los cortos se están redirigiendo, tras la venta de Popular, hacia las entidades medianas. Esto no ha impedido que, desde entonces, Bankia sea el título más alcista del sector, con ganancias del 11,4 %, aupando al resto a las primeras posiciones del índice.

