Buffett echa el lazo a la eléctrica Oncor por 11.250 millones de dólares



El oráculo de Omaha, Warren Buffett, y el negocio de energía bajo su conglomerado, Berkshire Hathaway han echado el lazo a Oncor Electric Delivery Company LLC, una de las mayores redes de transmisión eléctricas más importantes de Estados Unidos, como ya adelantó el WSJ. Una compra valorada en aproximadamente 11.250 millones de dólares. Recordemos que la última operación de calado del multimillonario inversor se produjo en junio cuando Berkshire invirtió 377 millones en Store Capital, un fondo de inversión inmobiliaria.

"Al unir fuerzas con Berkshire Hathaway Energy, tendremos acceso a recursos operativos y financieros adicionales mientras seguimos posicionando a Oncor para apoyar las necesidades energéticas cambiantes de nuestro estado", dijo el presidente ejecutivo de Oncor, Bob Shapard.

El valor total a pagar por Berkshire Hathaway Energy Co. es inferior a los 18.400 millones de dólares que NextEra Energy Inc. ofreció por Oncor en su acuerdo con Energy Future Holdings Corp. en julio del año pasado. La oferta de NextEra para hacerse con Oncor, considerada como la joya de la corona de Energy Future Holdings, no prosperó después de que los reguladores de Texas rechazasen la operación, justificando que ésta no favorecía el interés público. NextEra llevaba intentando hacerse con Oncor desde 2014.

Es por esta precisa razón por la que la decisión de Berkshire para comprar Oncor es una operación audaz para algunos analistas. Los reguladores del estado de Texas deben todavía dar su visto bueno a esta adquisición después de bloquear dos intentos anteriores para vender la empresa, que tiene una de las mayores redes de transmisión eléctrica de Estados Unidos.

Oncor es la mayor empresa de transmisión y distribución de electricidad en Texas, y la sexta más grande de EEUU. La compañía ofrece servicios a más de 10 millones de clientes que viven en 401 ciudades y 91 condados de dicho estado. La entidad generó unos ingresos operativos de 935 millones de dólares en su último trimestre fiscal que finalizó el pasado 31 de marzo, generando un beneficio neto de 73 millones de dólares. Berkshire Hathaway Energy cuenta con activos eléctricos y de gas natural a través de todo el país.

El acuerdo de Berkshire Hathaway también representa un retorno a una inversión fallida previa de Buffett, que en 2013 perdió 873 millones de dólares invirtiendo en bonos de Energy Holdings Corp, la matriz quebrada de Oncor, por 2.000 millones de dólares. Está previsto que la transacción cierre en el cuarto trimestre de 2017.

