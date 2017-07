El 'súper' de fondos de BME arranca hoy pero lo hace sin ningún fondo

A partir de hoy estará lista la operativa de la plataforma de fondos de BME. Este debut se hará sin fondos pero hay varias gestoras que han mostrado su interés en listarlos, por lo que se se espera que haya ya oferta en la plataforma en las próximas semanas.

Hoy arranca la plataforma de fondos de BME, que permitirá que los inversores puedan comprar fondos como ahora hacen con las acciones a través de sus propios brókers. Sin embargo, el estreno de la plataforma llegará sin contar con ningún fondo ya que aunque son 11 las gestoras que ya han confirmado que utilizarán este nuevo canal de distribución (otras diez también lo están estudiando), antes deben registrar en la CNMV clases específicas para esta plataforma sin retrocesiones (lo que se conoce como clases limpias) en la CNMV.

Aun así, lo previsible es que en las próximas semanas la plataforma empiece a incluir alguno de los 20 productos que las firmas de inversión ya han confirmado que listarán en la plataforma. Entre esos productos se encuentras los fondos banderas de gestoras como Metagestión (Metavalor y Metavalor Internacional; Cartesio, que listará Cartesio X y Cartesio Y; Alpha Plus que registrará Alpha Plus Ibérico Acciones, Alpha Plus Gestión Flexible y Avance Global, Gesconsult, con Gesconsult Renta Variable y Gesconsult León Valores o Mutuactivos, con Mutuafondo. Además, también han confirmado que estarán en la plataforma gestoras como Abante, quien aún no ha decidido con cuales de sus fondos participará, Buy&Hold, Gesiuris, Merchbanc o Fonditel.

En todo caso, todas ellas y las que opten por entrar en la plataforma en su primer año de vida disfrutarán de un descuento ya que tal como anunció Jorge Yzaguirre en el encuentro Iberian Value "en el primer año no van a cobrar el canon de 3.000 euros por fondo". Lo que si deberán abonar en su debut será el coste de 5 puntos básicos sobre las suscripciones netas con un máximo de 15.000 euros y una comisión 0,45 puntos básicos sobre el patrimonio, con un máximo de 3.000 euros y un mínimo de 650 euros. Pese a los costes iniciales que supone la entrada en la plataforma, los gastos fijos que tendrán las gestoras que entre en BME Fondos son muy inferiores a las comisiones de retrocesión que ahora pagan las gestoras a sus distribuidores (entidades financieras y plataformas de fondos). De hecho, según los últimos datos de CNMV, las gestoras retroceden de media un 63% de su comisión de gestión a las redes de distribución. Un porcentaje que en el caso de las extranjeras suele reducirse hasta el 50%, según afirman desde el sector, pero que en las pequeñas gestoras boutique se puede disparar hasta niveles del 80%, lo que explica que, como afirmó Yzaguirre, la plataforma sea especialmente interesante para "para gestoras valor que carecen de redes de distribución".

