Cómo acudir en parte a la ampliación de capital de Santander sin poner dinero

Mucho rebuzno de buena mañana y ni una cosa buena se menciona del banco santander.. todo MALO.... pues que sepáis que el banco tiene una cuenta llamada 123 que te da un 1% hasta 2000 euros 2% hasta 3000 euros y un 3% desde +3000 a 15000 euros... y que la ecuación sale en ganancia en muchos casos además de una pequeña devolución de facturas... Y para los amigos de arriba decirles que no han robado ningún dinero a ningún cliente y que lo del popular es una decisión tomado por LA JUR mecanismo de europa... YO no me alegro de vuestra desgracia y me pongo en vuestro pellejo si se dio informaciones falsas sobre los resultados hay que denunciar... es solo que me toca los co jones que carguéis contra un banco que yo si le tengo estima y que tiene poca culpa de los sucedido... no ha pagado un euro por popular eso es mentira.. se nos ha pedido 7000 millones de ampliación a los accionistas del Santander y además santander de fondos propios ha puesto alrededor de 8000 millones si no son más... así que de 1 euro NADA DE NADA.. tal como lo pintáis vosotros para que cualquiera lo podría haber comprado.. para colmo de 30.000 millones de valoración inmobiliaria que tenía están vendiendo la mitad de eso por 5000 millones y no creo que mal vendido es solo que lo que había no vale tanto como se decía al igual que se os dijo que el banco iba "feten" cuando en realidad se caía a trozos...