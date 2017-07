Economía/Empresas.- OHL suma un nuevo proyecto europeo de I+D+i

Unica constructora española en esta iniciativa orientada a la optimización de costes de edificios de energía casi nula

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

OHL (OHL.MC )es uno de los ocho miembros del consorcio europeo y la única empresa constructora española participante en 'Affordable Zero Energy Buildings' (A-ZEB), un proyecto orientado al desarrollo y difusión a gran escala de una metodología para optimizar costes de edificios que producen más energía de la que consumen y que están catalogados como edificios de energía casi nula.

Esta iniciativa, que cuenta con una duración de treinta meses, está enmarcada en el programa de la Unión Europea, 'Horizonte 2020'.

El proyecto permitirá el desarrollo de una metodología aplicable a lo largo de todo el ciclo de vida útil de los edificios, que abarca las fases de diseño, construcción y mantenimiento.

Asimismo, A-ZEB contempla el estudio y selección de tecnologías aplicables en las distintas zonas climáticas de Europa a través de la evaluación de diversos casos de estudio, en condiciones reales, en los países que participan en el consorcio: España, Francia, Alemania, Italia, Bulgaria y Holanda.

Este proyecto se suma a otros tres en los que OHL participa en la actualidad, a través de grandes consorcios europeos.

Así, en el campo de la edificación singular, OHL forma parte de RESSEEPE (REtrofitting Solutions and Services for the Enhancement of Energy Efficiency in Public Edification), orientado a la rehabilitación energética de edificios de uso público, a través de la implantación de tecnologías innovadoras, tanto activas como pasivas, que redundan en la mejora en su eficiencia energética.

También forma parte de BUILT2SPEC (Built to Specifications: Tools for the 21st Century Construction Worksite), cuyo objetivo es establecer mejoras en los controles de calidad de los procesos constructivos con el fin de reducir la brecha sobre el consumo energético de un edificio o una estructura, una vez construida o rehabilitada.

OHL ha realizado cerca de 300 proyectos de I+D+i, de los que 30 están en ejecución y tiene 21 patentes en vigor. El grupo ha colaborado con más de 90 universidades y centros de investigación y en la actualidad mantiene su colaboración con 26 universidades y centros tecnológicos.

