Hacienda espera "mejorar un poco" la pasada subida del 1% del sueldo de los funcionarios

Que yo sepa a los funcionarios les quitaron una paga extra y además les bajaron el sueldo un 5%, y desde entonces no ha habido una sola subida salarial. Es falso lo que están diciendo y no me creo tampoco que vayan a subirles el sueldo. Pueden buscar un video de Fátima Báñez donde decía que los salarios iban a subir cuando hubiera crecimiento. Un vídeo de HACE 3 AÑOS!!!! Y los salarios no han subido NADA en ese tiempo.