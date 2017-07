Warren Buffett, el Oráculo de Omaha, domina a la gran banca estadounidense

BANK OF AMERICA 24,680 +1,73% WELLS FARGO 55,78 +0,67%

Con el Dow Jones tocando nuevos máximos históricos, la banca se ha convertido en el nuevo motor del optimismo entre la renta variable americana, especialmente después de haber aprobado las pruebas de estrés de la Reserva Federal. En lo que llevamos de año, el KBW Nasdaq Bank Index acumula una rentabilidad del 6,3% y sólo en el último mes sus ganancia superan el 9,2%.

Desde Goldman Sachs, su estratega jefe, David Kostin, señala como tras los aprobados repartidos entre las grandes y medianas entidades bancarias, los 23 bancos que cubre su equipo han incrementado su dividendo en un 20% hasta los 40.000 millones de dólares y las recompras de acciones en alrededor de un 57% hasta los 92.000 millones de dólares.

Buenas noticias para Buffett

Buenas noticias, donde uno de los grandes beneficiados es Warren Buffett, el multimillonario inversor, uno de los individuos más ricos del mundo, cuyo conglomerado Berkshire Hathaway se convertía recientemente en el mayor inversor de Bank of America Merrill Lynch. El Oráculo de Omaha convertía recientemente sus warrants y se hacía con 700 millones de acciones comunes del banco de Carolina del Norte, convirtiéndose en el mayor accionista de la entidad con una participación valorada aproximadamente en 17.000 millones de dólares.

Pero previamente, Buffett ya había demostrado su interés por los bancos patrios. El legendario inversor es tambiénn el mayor accionista de Wells Fargo, con algo menos del 10% del accionariado de la entidad con sede en San Francisco. También se erige con el mismo título en US Bancorp, el banco de Minneapolis y uno de los más grandes del país. Adicionalmente, el conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, es el séptimo mayor inversor en Goldman Sachs y Bank of New York Mellon y el octavo accionista más importante de M&T Bank, con sede en Buffalo.

Dicho esto, Berkshire se resiste a superar el umbral del 10% de la participación en estas entidades bancarias ya que si lo hiciera, su compañía se vería obligada a un mayor control regulatorio por parte de la Reserva Federal. Según los analistas, Buffett suele mantener un papel de inversor pasivo en sus inversiones entre los principales bancos del país sin embargo su figura fue clave a la hora de orquestar la salida de John Stumpf, el consejero delegado de Wells Fargo, cuando estalló el escándalo de las cuentas falsas, según señala el New York Post. Su conglomerado cuenta con una participación valorada en cerca de 25.000 millones de dólares en esta entidad.

En lo que llevamos de año, los títulos de Wells Fargo suben un 1,61% mientras que los de Bank of America se revalorizan un 11,6%. En el caso de Goldman, la entidad de Lloyd Blankfein pierde un 5% de su valor desde el arranque de 2017 al mismo tiempo que US Bancorp sube un 2,6% y Bank of New York Mellon acumula una rentabilidad del 9,2%.

El mercado estima que tras el visto bueno por parte de la Fed a los planes de retribución de las principales entidades bancarias del país, las miras están puestas en dos factores: la próxima subida de tipos de interés por parte de la Fed y la presión de la administración Trump para seguir relajando la regulación que pesa sobre el sector en EEUU.

