Los gestores 'value' empiezan a ver la bolsa española sobrevalorada

Paramés, Martín Aranguez, Fresnillo... los principales gestores value del mercado español empiezan a pensar que la bolsa española ha corrido demasiado y que a corto plazo puede haber algún susto.

La bolsa española se ha convertido este año en la gran idea de inversión y una prueba de ello se ve en que el Ibex 35 es uno de los mercados europeos que más está repuntando en el año. Sin embargo, cuando un mercado sube mucho en poco tiempo siempre es momento para preguntarse si tiene o no más recorrido. A largo plazo, los gestores value que se han congregado hoy en el evento Iberian Value organizado por Finect y El Confidencial creen que sí pero a corto plazo hay más dudas.

"Tener hoy una cartera que aporte valor en bolsa española es más difícil que hace 20 años", apunto Francisco García Paramés, de Cobas Funds. De hecho, este gestor incluso duda del recorrido que a corto plazo pueda tener la bolsa europea ya que afirma que "intentamos invertir lo máximo posible en Europa pero Europa nos ha echado del mercado y no es fácil encontrar oportunidades interesantes en Europa. Ahora estamos entrando en Inglaterra y hemos ido donde está el valor y de ahí que hayamos comprado en Asia". Una realidad que también reconoce Iván Martín, de Magallanes Value Investors: "La situación de mercado de hace tres años era un paraíso porque había potencial allá donde mirases. Ahora hay menos ideas, sobre todo en áreas geográficas más restringidas como la ibérica".

La misma idea es la que defiende Ángel Fresnillo, de la gestora Mutuactivos, quien califica que el mercado ahora "está demasiado complaciente". De hecho, esta complacencia del mercado es lo que les ha llevado a aumentar significativamente la liquidez a la espera de que surjan nuevas oportunidades, hasta el punto "que estamos en niveles de liquidez no vistos en la última década".

Sin embargo, eso no implica que no cuenten hoy en cartera con valores que no se han subido aún ese rally que domina en la renta variable europea en general y española en particular ya que una de las compañías que más defienden es la inversión que tienen en Euskaltel, con un claro perfil doméstico.

También un sesgo muy español es el que presenta una de las grandes apuestas que defiende Gonzalo Lardies, gestor de A&G Fondos: "Nos gusta Zardoya Ottis, que está muy focalizada en España y tiene una gestión muy prudente, sin deuda, que en los años buenos de construcción lo hizo bien, se resintió durante la crisis pero es más una normalización. Creemos que es una opción a dos o tres años vista".

"Europa y España brillan con luz propia"

Esta complacencia del mercado que defienden muchos de los gestores value del mercado español también encuentra detractores y uno de ellos es José Ramón Iturriaga, gestor de Abante Asesores. De hecho, defiende que él mismo invierte todo su patrimonio en los fondos que gestiona, Okavango Delta y Abante Spanish Opportunities, que invierten casi el 100% de la cartera en bolsa española.

"Me sorprende hablar de complacencia. Los fundamentales están volviendo al mercado. Europa brilla y España brilla con luz propia. Los crecimientos de antes, aunque más grandes son menos importantes que los de ahora, que se basan en cifras mucho más sólidas", afirma el gestor. De hecho, defiende que sectores como el de las socimis españolas o los bancos siguen ofreciendo potenciales de revalorización importantes en un contexto de crecimiento económico.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía hace uno o dos años la situación actual invita a ser mucho más selectivo y a que, como afirma Beltrán de la Lastra, de Bestinver "este año las oportunidades se están viendo compañía por compañía".

