Millennials que ganan dinero en bolsa copiando: el social trading según Josef Ajram

Soy daytrader desde hace años y todo esto es venta pura y dura y el cabecilla es este señor que es tan solo un comercial de una empresa de brokers. La web que indica no la conoce ni dios y son CFD´s con spreads, gran peligro , no quiero ni saber la de gente que ha perdido dinero por culpa de este señor. Por ciero con el brexit ganó dinero hasta mi abuela, por dios!! y con lo de trump mi bisabuela que son casos excepcionales y lo que cuenta es el dia a dia que sólo se aprende con años y no con un libro o siguiendo a saber quien.



Mañana me compro un libro de como hacer operaciones quirurjicas a corazón abierto, miro videos de como lo hacen los cirujanos y el lunes me voy al hospital a operar gente y salvar vidas.......salvare muchas y seré famosos.