La gran banca de EEUU se prepara para repartir buena parte de sus 218.000 millones de dólares en exceso de capital



Los inversores de Estados Unidos esperan con impaciencia los resultados de la segunda fase de las pruebas de estrés a la gran banca del país. Después de que un total de 34 entidades aprobasen la semana pasa la primera parte de este examen, que concluyó que los bancos están bien capitalizados y pueden enfrentar un shock financiero y económico, la Reserva Federal debe dar ahora el aprobado a los planes de retribución de algunas de estas entidades. Recordemos que no todos los bancos sometidos a la primera prueba participarán en el segundo escrutinio cuyos resultados se conocerán al cierre de la sesión del miércoles.

Estos resultados llegan después de que la propia presidenta de la Fed, Janet Yellen, asegurase el martes que no cree que vaya a haber otra crisis financiera, al menos durante su existencia, principalmente gracias a reformas al sistema bancario desde el colapso de 2007-2009. "¿Puedo decir que nunca más habrá otra crisis financiera?, dijo Yellen en un evento de preguntas y respuestas en Londres. "Probablemente estaría yendo muy lejos, pero sí creo que estamos más seguros y espero que no ocurra durante nuestra vida y no creo que pase".

Sin crisis en el horizonte, una banca robusta y la perspectiva de que el presidente de EEUU, Donald Trump, reducirá las regulaciones bancarias, como bien demostraba este mes el Departamento del Tesoro con sus propuestas para aliviar las restricciones que enfrentan los grandes bancos en sus operaciones, los inversores esperan impacientes los resultados de estas pruebas de la Fed y si se desharán parte de las regulaciones incluidas en la reforma financiera Dodd-Frank de 2010.

Richard Ramsden, analista del sector bancario para Goldman Sachs, espera que tanto los resultados en la segunda fase de las pruebas de estrés a la banca así como los cambios en las normativas incentiven a los grandes bancos a repartir gran parte de los 218.000 millones de dólares en exceso de capital en forma de recompras de acciones y dividendos. "La desregulación podría permitir a los bancos reducir el exceso de capital", señala asegurando que "el proceso ya está en marcha" aunque, eso sí, no se implementará totalmente hasta el próximo año.

De momento, Ramsden y su equipo esperan que en los resultados que se darán a conocer el miércoles al menos 10 de los 23 bancos recibirán el visto bueno de la Fed para implantar sus planes de retribución frente a las 3 entidades que contaron con luz verde por parte de los reguladores el año pasado. Según sus estimaciones, Citigroup, Morgan Stanley, Regions Financial, Discover Financial Services, Fith Third Bancorp, Commercial Incorporated y Citizens Financial Group "propondrán planes de retribución muy por encima de las expectativas de sus inversores".

