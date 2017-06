El Ibex cae un 5% desde máximos y se queda a un 2,4% del 'soporte Macron'

El Ibex 35 sube casi un 40% desde la fecha del 'Brexit'

MSCI decide incluir las acciones de China continental en sus índices



Un año después del Brexit la situación de las bolsas europeas es bien distinta. Si entonces las caídas que produjo el resultado del referéndum dejaron al Ibex 35 por debajo de los 8.000 puntos -una zona que un año después se ha demostrado idónea para comprar-, ahora el índice español se va de fin de semana en los 10.630 puntos, casi un 40% por encima de los niveles de hace un año.

Como es lógico, la situación técnica del Ibex ha cambiado por completo, y ahora las referencias en las que hay que fijarse están relacionadas con eventos políticos más recientes -y menos dramáticos para la bolsa-: el índice se mueve dentro del bautizado como canal de Macron, con un soporte clave que marca el suelo de este canal en los 10.377 puntos, y una resistencia por encima en los 10.900 puntos. De esta forma, la caída semanal del 1,2% deja al selectivo a un 2,4% del soporte clave que hay que vigilar o, lo que es lo mismo, a 253 puntos.

Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, explica con más detalle el aspecto técnico que presenta ahora el índice español: "El mercado lleva siete semanas en consolidación, un proceso lógico, ya que después de las subidas de los últimos meses es normal que el mercado necesite tomarse una pausa. Ahora, el índice ha cerrado cerca de los 10.600 puntos, un nivel que, mientras no se pierda, no se abriría la puerta a que se produzcan caídas hasta la base del canal de Macron, en los 10.377 puntos". Por encima, las resistencia más importante se encuentra en los 10.900 puntos. "Mientras no se supere este nivel, no se alejará el riesgo de que haya una consolidación hasta el suelo del canal", destaca el experto. Ahora, desde los máximos del año que se tocaron el pasado 8 de mayo en los 11.184 puntos, el selectivo español ha perdido casi un 5%.

En el índice español Gas Natural ha sido la compañía más bajista de la semana, con una caída de casi el 4,3% desde el lunes. Aena fue la segunda más bajista, con un descenso del 3,8%. Por otro lado, Acerinox y ArcelorMittal lideraron las subidas en el selectivo, con avances del 6,6% y 5,3%, respectivamente, animados por un repunte de los precios de los metales industriales: el zinc subió más del 7,4% desde el lunes, mientras el plomo avanzó el 5%. Otros recursos básicos relacionados, como el níquel, también cerraron en verde la semana.

Sin embargo, el mercado de materias primas ha sido protagonista esta semana, pero no por ser precisamente alcista: el petróleo está volviendo a las andadas, y durante los últimos cinco días su precio ha caído en torno a un 4%, marcando mínimos del año, no vistos desde noviembre de 2016, el pasado miércoles, por debajo de los 45 dólares por barril para el Brent europeo.

Estas caídas del crudo han pasado factura a la bolsa, teniendo en cuenta que el sector que más ha caído del Stoxx 600 durante los últimos cinco días ha sido el del petróleo, con una bajada del Stoxx 600 Oil & Gas de casi el 2,1% desde el lunes.

A la cuarta va la vencida

En otro orden de cosas, el martes estuvo marcado por la decisión de MSCI de incluir las acciones chinas de tipo A-las que cotizan en el mercado continental del país, pero no en Hong Kong u otros mercados- en sus grandes índices de referencia, una inclusión a la que se había negado durante los tres últimos años. Si bien los expertos destacan que es un movimiento simbólico, la bolsa china sí ha reaccionado con avances importantes, cerrando la semana con una subida del 2,96% en el caso del CSI 300.

