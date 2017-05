El Ibex sube al 11.000 y si se incluyen dividendos está en máximos históricos

El anterior alto de todos los tiempos del Ibex 35 Total Return databa de hace dos años

Recupera el nivel en el que cotizaba en agosto de 2015 y de su objetivo, el 11.866, lo separa un 7,75%



El Ibex se aupó ayer al 11.000, un nivel que no tocaba desde agosto de 2015. El índice español subió en la sesión un 1,6% para cerrar en los 11.012,9 puntos, impulsado sobre todo por la banca: tanto CaixaBank como Popular y Bankia, los valores más alcistas del día, avanzaron más de un 3,7%.

El impulso del mercado vino después de que Inditex, en la jornada del miércoles, se erigiese como la empresa española con más capitalización en toda la historia de la bolsa española, por encima de los 111.000 millones de euros.

Al buen cierre que protagonizó el Ibex se sumó el comportamiento de su homólogo con dividendos, el Ibex 35 Total Return, que registró un máximo histórico (el anterior máximo de todos los tiempos databa de abril de 2015). Lo mismo ocurrió con el europeo EuroStoxx 50 Total Return, que también incorpora en su cálculo la retribución al accionista.

Tras este último acelerón, el índice español se consolida como el selectivo más alcista de Europa en 2017, al anotarse un 17,8%; el segundo que más sube, el Cac francés -a sólo tres días de las elecciones que enfrentarán a Macron y a Le Pen- lo hace mucho menos, un 10,5%. El Dax alemán, por su parte, repunta un 10,2%, y el italiano Mib un 10,1%.

"Incuestionablemente alcista"

Desde el punto de vista del análisis técnico, "la tendencia alcista es incuestionable y lo más probable es que el mercado continúe subiendo", señala Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, el portal de inversión de elEconomista. De esta recuperación ya dio señales hace poco más de una semana la banca: el pasado 24 de abril, el índice sectorial europeo Stoxx 600 Banks TR lograba al fin romper sus resistencias.

"Seguimos sin ver nada que invite a reducir la exposición a bolsa, especialmente tras los nuevos altos tanto del Ibex como del EuroStoxx en sus versiones total return consiguen marcar nuevos altos de todos los tiempos y entrar en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe", explica el analista, que agrega: "Una corrección en las bolsas no pondría en jaque la tendencia alcista mientras no cierre los amplios huecos que se abrieron al alza a comienzos de la semana pasada"; es decir, mientras el Ibex no pierda los 10.377 puntos y el EuroStoxx 50 los 3.440 puntos. Antes de esos soportes existen otros niveles intermedios, como los 10.622 puntos en el caso del índice español.

Un alza adicional del 7,75%

Llegados a este punto, el objetivo del Ibex continúa siendo el mismo que en los últimos meses: los 11.866,40, los máximos de cinco años que alcanzó en abril de 2015. Con la salvedad de que ahora quedan más cerca: hasta ese nivel, el selectivo tiene por delante un recorrido del 7,75%. No será sólo el índice español el que busque esos altos de hace dos años: el movimiento será común a los principales índices europeos, según explica Cabrero.

En lo relativo al Ibex, más cerca queda el 11.500, que es el nivel en el que 20 expertos consultados por elEconomista en una encuesta reciente ven al selectivo español a final de este año. De esa cota lo separa un 4,4%. Después de las últimas subidas, un total de 23 valores del Ibex se sitúan en máximos anuales.

Pero aún hay margen para alzas adicionales en los grandes valores: el PER del Ibex en 2017 (es decir, lo que se pagan por los beneficios esperados para el índice este año) es de 15,6 veces, pero la mayoría de los grandes valores cotizan a ratios inferiores. Especialmente los bancos, a pesar del llamativo avance que han experimentado en el parqué (el sector financiero español sube un 26% en 2017, excluyendo a Popular, que por su particular situación se desploma un 25%). Y, teniendo en cuenta que se espera que sus beneficios vayan a más por la expectativa de subida de tipos en Europa, la homogeneización de sus PER con la media del índice tendría que venir por subidas en bolsa.

Por ejemplo, BBVA cotiza con un multiplicador de 12,3 veces de cara a las ganancias previstas para este año; Santander, a 12,9 veces; y Sabadell, a 13,8 veces. Y, más allá de este sector, hay ejemplos como el de Telefónica, con un PER de 13,7 veces; Dia, cuya ratio asciende a 12,8 veces; o IAG, con su multiplicador de 7,3 veces.

