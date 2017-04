Su nómina vale entre 50 y 300 euros 'limpios' en efectivo

A la remuneración en metálico hay que descontar los impuestos, también a la que es en especie. Sin embargo, en esta última es el banco quién asume el coste fiscal en las promociones actuales

Cambiar la nómina de banco plantea siempre el mismo dilema: a cuál. Y la respuesta no es menos recurrente: al que dé más. Si esto es un clásico no lo son menos los reclamos que usa la banca: la mítica televisión, el de los intereses a cambio de la nómina o, la tan de moda, ausencia de comisiones. Con ofertas similares, la clave ya no está en el regalo sino en las condiciones que se necesitan para obtenerlo... Y ya no hablamos del importe de la nómina, que también, sino de la permanencia, la vinculación adicional o, incluso, de cuánto se queda del regalo la retención que aplica Hacienda. Es importante porque, en algunos casos, es el banco quién asume el gasto.

Con independencia de cómo sea el obsequio (en metálico o en especie), a ojos del fisco lo que se obtiene adquiere la consideración de rendimiento de capital mobiliario, por lo que está sujeto a un ingreso en cuenta en el IRPF, del 19 por ciento . Una vez descontada la retención (y las comisiones correspondientes, claro), su nómina puede traerle a cambio un regalo en metálico que oscila entre los 50 euros -en el peor de los casos- y los 300 euros -en el mejor-.

Rendimiento en metálico

Una de las cuentas nómina que ofrece una remuneración en efectivo con más solera es la de Bankinter. Brinda una TAE del 5 por ciento el primer año y del 2 por ciento el segundo para nóminas a partir de los 1.000 euros. La clave es que el importe máximo a remunerar son 5.000 euros, lo que significa que quien mantega ese saldo de forma constante aspira a conseguir 197 euros el primer año (tiene liquidación de intereses semestral) y 79 euros el segundo año. En ambos casos descontada la rentención fiscal -carece de comisiones-. Otro dato más: requiere domicilar también tres recibos al trimestre.

Otra cuenta que ofrece una retribución por la nómina es la Cuenta 1,2,3 de Banco Santander. En este caso el requisito es domiciliar una nómina (o equivalente) de al menos 600 euros, domiciliar y pagar tres recibos en los últimos tres meses y hacer seis movimientos con las tarjetas Santander con cargo a la Cuenta 1,2,3 en los últimos tres meses. A cambio, el banco ofrece una remuneración por el saldo que mantenga en esta cuenta, que va del 1 por ciento al 3 por ciento en función del importe cada año. Por poner un ejemplo similar al anterior, para un saldo de 5.000 euros se podrían obtener unos 50 euros netos al año -descontada también la comisión de mantenimiento, de 3 euros al mes y la de emisión y renovación única por el conjunto de otros 36 euros al año)-. Pero, a diferencia de la de Bankinter, el tope a remunerar en esta cuenta es de 15.000 euros y no de 5.000. Eso implica que, quien sostenga este saldo, puede lograr más de 292 euros. Si se cumplen todos los requisitos, el banco también aplica una bonificación por los recibos domiciliados, además de regalar acciones por contratar u operar con determinados productos asociados a la cuenta.

Domiciliar la nómina en su entidad online, OpenBank, también se obsequia con 100 euros en metálico a cambio de una nómina igual o superior a 600 euros para clientes de entre 18 y 31 años o a partir de los 1.000 euros para el resto de casos. En cualquier de los dos, esos 100 euros también están sujetos a tributación, pero el ingreso a cuenta lo soporta el banco. El compromiso, a cambio, es mantener la nómina o pensión durante al menos 12 meses.

Rendimiento en especie

Después están los clásicos regalos. Aunque en Abanca no tienen en su catálogo una cuenta nómina como tal, sí que disponen de una promoción en la que si, además de abrir una cuenta, se lleva una nómina ésta ofrece desde una Play Station 4, para nóminas superiores a los 1.800 euros; hasta una tablet -para nóminas entre 1.000 y 1.799 euros-. Existe un tramo más, nóminas de menos de 1.000 euros (ver gráfico). Además, aunque tales obsequios se consideran rendimientos del capital mobiliario en especie, es Abanca quien asume también la liquidación del ingreso en cuenta. Ofrece, también, devoluciones del 1 por ciento en los principales recibos y otros descuentos si se cumplen determinadas condiciones.

CaixaBank también obsequia con una televisión Samsung o un smartphone LG, que en el mercado adquieren un valor aproximado de 279 euros y 199 euros, respectivamente. En esta campaña, CaixaBank también asume el coste del ingreso a cuenta, que no es repercutido al cliente. La contrapartida es una permanencia de 12 meses en tales condiciones y 36 meses adicionales como cliente. En caso de incumplimiento, el banco aplicará una penalización.

Cero comisiones

La tercera corriente cuando se trata de cuentas nómina es la de eliminar las comisiones. Es la vía por la que han optado la mayoría de entidades en los últimos meses. Dentro de este bloque se puede encontrar a Bankia, BBVA, Sabadell, ING Direct o Popular (que sí que ofrece depósitos que premian una mayor vinculación, como la nómina, con mayores rentabilidades).

