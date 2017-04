Los analistas aún dan al Ibex un recorrido del 7,3% hasta finales de año

La veintena de entidades sondeadas ven al índice, de media, en el 11.500. Y la mayoría de ellas apuesta por hacer oídos sordos al 'vende en mayo y vete'.

El Ibex se ha coronado, con mucho, como el índice más alcista de Europa en 2017. El selectivo español se anota un 14,6 por ciento en estos cuatro meses, con lo que barre por rentabilidad a sus homólogos del Viejo Continente; el segundo que más sube, el Dax, avanza un 8,3 por ciento. Y el EuroStoxx 50, de referencia, no logra anotarse más de un 8,2 por ciento. Muy lejos queda el rendimiento de Wall Street que, ya en otro momento del ciclo, sube un 6 por ciento.

Teniendo en cuenta todo lo que ya ha corrido, y asumiendo que no se produzcan acontecimientos inesperados que atemoricen al mercado -como una victoria de Marine Le Pen el 7 de mayo-, ¿qué potencial le queda al Ibex 35 de aquí a final de año? Una encuesta realizada por elEconomista entre dos decenas de entidades arroja una conclusión positiva: todavía subirá un 7,3 por ciento adicional, para alcanzar en 2017 los 11.500 puntos (esta semana la ha cerrado en los 10.715,8). De cumplirse este pronóstico, se quedaría a poco más de un 3 por ciento de sus máximos de 2015, en los 11.866,40 puntos, que serían, desde el punto de vista técnico, su resistencia de largo plazo.

En este escenario, la mayoría de los sondeados -el 70 por ciento de ellos- considera que este año lo recomendable es ignorar el tradicional sell in May and go away (vende en mayo y vete), que recomienda salir del mercado durante una temporada, evitando un semestre de menores rentabilidades, para regresar en noviembre.

Para justificar la decisión de seguir invertido, desde el equipo de estrategia de mercados de Banca March señalan: "La tendencia de fondo se mantiene favorable para la bolsa española, combinando unos buenos fundamentales macro, resultados al alza y bajos tipos de interés". "Con un escenario central que apueste por el fracaso del populismo en Francia y la ausencia de noticias negativas desde Italia creemos que el buen momento de la renta variable europea en general, y de España en particular, podría continuar", agregan.

Estefanía Ponte, directora de análisis de BNP Paribas Personal Investors, comenta que, pese a que el objetivo de la entidad para el Ibex de cara a lo que queda de año se sitúa en 10.700 puntos, el índice podría irse hasta los 11.000 "si se asiste a un retorno del inversor no residente".

Citas relevantes en mayo

"Mayo va a ser complicado por las elecciones galas, pero hay potencial en renta variable europea, especialmente en la española", explica Sara Carbonell, de CMC Markets. La analista apuesta por quedarse en bolsa y considera que el recorrido del Ibex es del 11 por ciento, hasta los 11.900 puntos a cierre de año. José Luis García, de Dif Broker, lo ve en el 11.500 "ya que todo parece apuntar a que las elecciones francesas se saldarán con la elección de Macron". También en el 11.900 sitúa Ignacio Gutiérrez, asesor de renta variable de Tressis, al índice a finales de 2017.

Por su parte, Anabel Laín, gestora de inversiones de Ibercaja Gestión, lo ve en los 11.600 puntos, aunque matiza que "el ejercicio de estimación se complica particularmente este año teniendo en cuenta la subida que acumula el selectivo".

Algo más tímido es el recorrido que David Navarro, de Andbank, calcula al índice. "Despedir el año en los 11.000 ya supondría un buen retorno. Todavía tenemos por delante un segundo semestre complicado, con muchas expectativas al otro lado del Atlántico, y el mercado podría sufrir recaídas", señala. Por todo ello, consideran que una subida del Ibex del 16 o 18 por ciento en el conjunto del año está justificado por los beneficios.

Parecido es el razonamiento de Pablo García, de Carax, que estima que el selectivo español subirá cerca de un 2 por ciento adicional, hasta el entorno de los 10.945 puntos. "España ha sido nuestra principal apuesta desde principios de año; de hecho, casi un tercio de nuestra cartera europea la conforman valores españoles", comenta. De cara a los próximos meses, añade, la visión es positiva, ya que los resultados empresariales están acompañando, "incluso los de la banca". También sopla a favor el viento macroeconómico, por lo que, "si hay un mercado susceptible de recibir revisiones de valoración al alza, ése es el español".

España, mejor que sus 'vecinos'

Al igual que García, es muy positivo con España Ignacio Gutiérrez, de Tressis, que recomienda sobreponderar este mercado desde comienzos de año. Entre sus motivos, las mayores tasas de crecimiento frente a sus vecinos europeos y la mejor perspectiva del sector financiero, "favorecido por ese mayor crecimiento, lo que tendría que reflejarse en un alza sostenida de los volúmenes de crédito y los márgenes". Los bancos pesan más de un 33 por ciento en el selectivo, y ha sido precisamente el buen comportamiento del sector el fundamental motor de la bolsa española este año. De hecho, las entidades que cotizan en el Ibex se anotan, de media, un 51 por ciento desde octubre, el mes en el que el mercado empezó a hablar de un posible tapering en Europa (excluyendo a Popular, cuyos títulos se despoman un 41 desde entonces).

Gutiérrez está entre esa mayoría de encuestados que creen que es momento de renunciar al sell in May: "A pesar de lo tentador que podría parecer al inversor recoger beneficios después de las subidas, recomendamos no vender, aunque manteniendo algo de liquidez por si encontramos algún susto o retroceso en busca de nuevos impulsos. Y el mensaje de no vender no está basado en el optimismo o la euforia, sino en fundamentales sólidos", como la mencionada evolución de la macro, los satisfactorios resultados empresariales - "que deben marcar el compás de la renta variable"- y la mayor claridad en el escenario político. Una vez superada la primera vuelta de las presidenciales en Francia y tras el conocimiento de los detalles de la reforma fiscal de Donald Trump, "se podrían despejar los nubarrones políticos que afectaban a los mercados, al menos los más relevantes", agrega.

"Aunque pensamos que sería sano asistir a cierta corrección del mercado, la realidad es que las bolsas de fondo siguen fuertes", explica Nuria Álvarez, analista de Renta 4, que matiza: "Dicho esto, no venderíamos en mayo, y posibles correcciones de mercado las aprovecharíamos para tomar posiciones. A medio plazo somos compradores de renta variable". En cualquier caso, Victoria Torre, responsable de desarrollo de contenidos de Self Bank, señala que el popular vende en mayo no siempre se cumple: "Si miramos los datos históricos, vemos que este periodo ha sido muy jugoso en numerosas ocasiones", afirma.

Una pequeña recogida de beneficio

Por su parte, Ignacio Cantos, de atl Capital, ve al Ibex despidiendo 2017 en el entorno del 11.000, "siempre que los beneficios acompañen". Eso sí, como el año bursátil ha ido, hasta el momento, "razonablemente bien", el analista invita a "recoger parcialmente" beneficios en mayo para regresar después del verano, para evitar a la cartera una posible corrección. Y a Daniel Pingarrón, de IG, le parece bien vender en mayo "hasta que aparezca una corrección que permita comprar más abajo; creo que es altamente probable que el Ibex se sitúe claramente por debajo de los niveles actuales en los próximos meses", señala.

Jorge Lage, de CM Capital Markets, considera una buena elección salir temporalmente del mercado en verano para volver a entrar en la recta final de año, sólo cuando surjan oportunidades.

El horizonte no está exento de riesgos, tal y como apuntan desde el equipo de análisis financiero y de mercados de Bankinter, desde donde consideran probable que estemos entrando en una fase de consolidación: "La relativa decepción sobre la capacidad real de Trump para materializar sus promesas y la persistencia de ciertas tensiones políticas en Europa serían los principales responsables, pero no los únicos. También contribuiría la excelente evolución del mercado durante el primer trimestre, que no puede o no debería seguir avanzando a este ritmo; sería sano un descanso", explican desde la entidad. Pese a todo, los analistas de Bankinter no esperan caídas significativas, y prevén un cierre de año en el 10.860.

