"Sería extraño que no tengamos alguna caída de consideración en las bolsas"

Cuando hay divergencias entre bonos y bolsa, los bonos suelen tener razón



Con los mercados siguiendo su senda positiva a ambos lados del Atlántico, Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4, advierte de que podría haber algún susto en el mercado. El dirigente de la entidad explica que históricamente, cuando en los mercados de renta fija y de renta variable -como se está produciendo ahora en EEUU- ha habido compras simultáneamente "quién suele tener razón es el mercado de bonos".

El mercado en Europa ha reaccionado a los resultados de las elecciones francesas con fuertes subidas y en el año el Ibex ya sube un 15%, el EuroStoxx 50 un 9%... ¿Ha sido una reacción excesiva?

Creo que una cosa es que se haya evitado una situación nada favorable para los mercados y otra es que se hayan solucionado todos los problemas. El movimiento tan fuerte del lunes es en gran medida es un cierre de cortos y un rally de alivio. De ahí a que haya una subida continuada en los mercados va un buen trecho.

¿Ha dejado de ser atractiva la ecuación rentabilidad-riesgo en la bolsa europea?

Nuestra visión es muy clara. Siendo moderadamente positivos con la bolsa en el medio plazo, creemos que no estamos en una situación en la que se pueda esperar una subida del 25% de forma lineal y sin sustos intermedios. El año pasado, acabando las bolsas planas, hubo dos caídas del 20%. El Ibex 35 lleva ahora un ascenso del 40% desde el Brexit. Hay suficientes incertidumbres como para que el mercado en algún momento tenga alguna corrección. Previsiblemente los resultados empresariales serán buenos. Pero aún hay incertidumbres que piden precaución.

El jueves se ha reunido el BCE. ¿Cuáles están siendo los puntos clave de su actuación?

Creo que los miembros del BCE están marcando totalmente la pauta de los tipos, no solo con las medidas que toma el BCE. También con lo que dice cada miembro de lo que se va a hacer. En la última reunión hubo la impresión de que podían retocarse los tipos antes de que acabasen las compras de bonos y a las tres semanas ya se dijo que el mercado había malinterpretado las palabras del BCE.

Ya se ha empezado a esbozar cuál es el plan fiscal de Donald Trump. ¿Qué es lo que se puede esperar?

Habrá que ver en qué quedan sus propuestas. En principio se hablaba de bajar los impuestos a las empresas hasta el 15%. Lo que está claro es que la tentativa de propuesta que se conocía hace dos meses tiene muy difícil la aprobación. Una cosa es que se presente un plan y otra muy distinta que se apruebe.

Este viernes Estados Unidos dará a conocer el dato de PIB del primer trimestre y se espera que el crecimiento sea bastante más débil, del 1,2%, de lo que puede estar descontando el mercado...

El gran problema es la tremenda disparidad de opiniones. La Fed de Atlanta espera un crecimiento de la economía del 0,5-0,7%. El problema con respecto a los datos que se están dando a conocer es que las cifras de las encuestas están siendo mucho más altas que los datos reales. Eso puede llevar a que haya una decepción en el dato del PIB. También hay que tener en cuenta que luego se revisa dos veces, por lo que la decepción podría llegar más adelante.

Ahora mismo el mercado parece haber vuelto a la calma. ¿Qué podría desatar una tormenta?

Depende de qué mercado se hable. En EEUU, las señales que da el mercado de bonos y el de acciones son contradictorias. El de renta variable dice que el crecimiento va a ser como dice Trump y por tanto los beneficios van a ser extraordinarios y el de bonos dice otra cosa. Dice que no va a haber ese reflation trade, que no se va a acelerar el ritmo de crecimiento como se esperaba, que no va a haber ese nivel de inflación y, por tanto, los tipos no van a subir tanto como se preveía.

Cuando ha habido estas divergencias en las últimas décadas generalmente quien suele tener razón es el mercado de bonos. ¿Cuál es la espoleta para producir una caída del 10-15%? Puede ser cualquiera. El 24 de agosto de 2015 el Banco Central de China devalúa un 2% el yuan y acto seguido el EuroStoxx cae un 20% en unas semanas. Desde entonces el yuan sigue cayendo y las bolsas han reaccionado con fuertes subidas. Es muy difícil saber cuál es ese detonante. No somos negativos con la bolsa, pero seria extraño que no tengamos alguna caída de consideración en las bolsas, aunque luego se recupere.

A principio de año la banca americana se recuperó de manera muy fuerte y ahora parece que se ha frenado. ¿Pueden volver las subidas tras el descanso?

Aquí hay varios efectos importantes. Primero, el tema de la desregulación. Si realmente se pone en práctica en EEUU, le daría una ventaja competitiva sin ninguna duda. Y, segundo, si se produce el empinamiento de pendiente de tipos sobre todo de largo plazo, que es beneficio directamente en la cuenta de resultados. Simplificando mucho, el negocio bancario es pedir préstamo a corto para prestar a largo por lo que a mayor diferencial mayor margen de beneficio. La subida estaba justificada, la cuestión es si se va materializar el escenario previsto.

