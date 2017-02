El crecimiento se impone al valor claramente en el mercado americano

Desde 2007, el S&P 500 Growth ha ganado al Value ocho años



En la última década, las acciones de tipo growth -aquellas que se basan en el crecimiento de una compañía- se han comportado de mejor manera que las value -las que se apoyan en el valor de la firma-, situándose por delante en ocho de los últimos diez años. Precisamente, el pasado ejercicio fue una de esas excepciones, en las que los inversores se posicionaron más a favor del valor que del crecimiento. Al menos en el índice S&P 500, donde las acciones growth cerraron 2016 con una subida del 5,10% frente al 14,27% que lo hicieron las acciones value.

Los expertos aseguran que estamos claramente en la década del growth y parece que esto va camino de cumplirse, de nuevo, este año. En lo que llevamos de 2017, el índice estadounidense que recoge este tipo de acciones no sólo remonta más que en el pasado año, sino que también gana la batalla al value: mientras que el primero sube un 6,9%, el segundo lo hace un 4%.

Las acciones valor tuvieron su momento en 2016 superando a las de crecimiento en un amplio margen, sin embargo, no está claro que el value vaya a seguir creciendo ya que las acciones de este tipo siguen siendo caras en comparación con los niveles históricos, explican desde Morningstar, quienes atribuyen las ganancias de índice growth a la caída de los tipos de interés. Además, argumentan que otro de los motivos de que el growth se sitúe por delante del value "es el hecho de que el estilo de crecimiento suele comportarse mejor en periodos de elevada liquidez en los mercados".

Si echamos la vista atrás, en la última década el índice S&P 500 Growth únicamente ha cerrado un año en negativo, mientras que su compañero, el Value, lo ha hecho hasta en tres ejercicios. Esto, contando con que este tipo de acciones "normalmente tienen una mayor volatilidad al tratarse de compañías sensibles a los datos que presentan periódicamente sobre la evolución de su negocio. Al operar en sectores con pocas barreras de entrada sus posibilidades de éxito, o fracaso, son superiores", afirman en Self Bank.

Según Dave Fishwick, responsable del equipo de Multi-Activos de M&G y co-gestor del fondo M&G Macro Episode, las estrategias value lo han estado haciendo muy bien en los últimos años pero "la creencia general del mercado de unas mejores perspectivas de crecimiento a nivel global pueden hacer que este año las estrategias growth puedan hacerlo mejor que las value".

Además, el gestor considera que el S&P 500 no está caro, "sino que actualmente está en precio", con un crecimiento de beneficios que será mayor de lo que espera el mercado.

No es el único que ve un auge del estilo crecimiento. Desde la gestora New Capital explican que, aunque en los últimos años las estrategias value se han convertido en una de las inversiones más populares, "esa parte del mercado tiene riesgo" aseguran. Por su parte, Nick Clay, gestor de la estrategia Global Income de Newton (parte de BNY Mellon), cree que el auge de este tipo de estrategias en los últimos años ha provocado que ahora muchas de ellas estén caras, y encuentran "atractivas las defensivas"en un entorno de aversión al riesgo con varios frentes políticos abiertos.

