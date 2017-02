Inditex está de moda: se incorpora a 'elMonitor' tras perforar su precio de entrada

Se abre una estrategia en la mayor firma española por capitalización tras tocar los 30,5 euros

INDITEX 30,21 -0,85% Llévate la cotización

a tu web Enlaces relacionados Más información en elMonitor

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2 euros + 0.04% (Max 10 euros). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







elMonitor cerró la semana pasada con una nueva integrante, Inditex, que provoca que ya sean cuatro las compañías españolas las que cuentan con una operativa abierta en la cartera propuesta por la herramienta de inversión de elEconomista. Fue en la jornada del jueves cuando la mayor compañía por capitalización de España tocó el precio de entrada que la herramienta de inversión tenía estipulado en los 30,5 euros. La firma ya contaba con una estrategia abierta en Ecotrader -por su atractivo técnico- que arroja unas ganancias de casi el 10%.

Inditex se encuentra entre las estrellas de la firma de inversión Orey Financial, que destaca de ella su potencial de crecimiento, superior al 6%, y lo incluye entre los valores que mejor van a comportarse este año.

Eso sí, la firma no ha empezado el año con muy buen pie, ya que sus títulos se deprecian desde el pasado 1 de enero alrededor de un 6%. Algo que, sin embargo, no impide que el consenso de mercado que recoge Bloomberg confíe en la firma y le otorgue un potencial alcista a doce meses vista del 20%. Y es que, estiman que su valoración justa en bolsa se encuentra rozando los 36,5 euros, un nivel que está por encima de los altos históricos que registró en 2015.

Desde la perspectiva técnica, Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, señala que el título "se encuentra consolidando posiciones dentro de un amplio rango de precios, concretamente entre el soporte de los 30,25 euros y la resistencia en los 33,15 euros". Por lo tanto, el experto espera un "contexto alcista en próximos meses que tomará cuerpo si bate el techo del canal". Dicho escenario es el que se pretende aprovechar desde elMonitor, tras su entrada en cartera.

Todo ello viene acompañado de una sólida recomendación de compra que es la mejor que recibe el título desde el pasado 2008. Algo que viene derivado de que el 68,3% de los expertos que siguen sus títulos emitan dicho consejo. Además, sólo tres casas de inversión estiman que lo más oportuno es desprenderse de ellos. Es decir, un 7,3% emite una valoración negativa sobre Inditex.

Junto con estos atractivos fundamentales, Orey Financial destaca otras fortalezas para calificar a Inditex como una de las estrellas que mejor comportamiento desarrollará a lo largo de este 2017. Entre ellas, la casa de análisis alude a que "después de haber subido alrededor de un 35% en los últimos dos años, sigue siendo un valor sólido".

Y es que, pese a que sus ingresos se incrementaron un 15% el pasado ejercicio con respecto al dato obtenido en 2015, "los analistas esperan que las tasas de crecimiento de sus resultados se mantengan fuertes".

Como conclusión, Marisa Cabrita, analista de la firma de inversión y autora del informe, señala que desde la entidad estiman que "la estrategia de expansión de ventas online, así como la eficacia de la gestión podrá seguir apoyando a la empresa y la mantendrá como un valor altamente competitivo y resistente".

La firma gallega presume de una estrategia de negocio "diferente a la de sus competidores, con la que consigue detectar las últimas tendencias", según incide JP Morgan, lo que le permite sostener un sólido crecimiento, y, ahora, "tiene en la venta online" su principal sustento, según reconoce el equipo de analistas de Citi.

"El elemento diferenciador de la compañía líder en el sector textil es haber abrazado Internet", coincide Charles Allen, experto de Bloomberg, quien explica que, aunque es cierto que no se publican datos de las ventas online y "la apertura de tiendas continúa", lo hace "a un ritmo más lento y se centra en edificios emblemáticos". "Esta estrategia refuerza sus marcas, mientras crece en Internet", concluye el analista de la agencia de información económica.

¿Caro por PER?

Su historia de crecimiento no impide que sea el valor español que siempre parece caro aunque consiga demostrar que no lo está. En 2006, el grupo textil se compraba en bolsa a un PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) de casi 22 veces, lo que le situaba entre las cinco compañías del índice que presentaban un multiplicador de beneficios más alto de cara al siguiente ejercicio. Desde entonces, sus acciones han subido en el parqué alrededor de un 260%, mientras sus beneficios han crecido a ritmo de doble dígito. En todo este tiempo, la compañía no ha podido sacudirse el estigma de ser un valor caro, lo que no ahuyenta a los inversores.

Actualmente, cotiza a un PER de 26 veces, casi un 50% por encima del PER medio del Ibex 35 para el que sitúan esta ratio en las 13,6 veces. "Aunque cotiza a múltiplos elevados, el título nos gusta por las buenas perspectivas", reconocen desde Banco Sabadell.

PUBLICIDAD