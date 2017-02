"El mercado ha descontado los puntos positivos de Trump demasiado pronto"

Un café con... Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4



Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4, advierte de que en Estados Unidos el mercado está descontando "demasiado y demasiado pronto" los puntos positivos del programa de Donald Trump. Con respecto a Europa, avisa de que con una victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en Francia "la incertidumbre sería mucho mayor que la del Brexit" y que este es un escenario "que no está contemplado".

Aunque la renta fija francesa y el euro han dado algún susto en el mercado, parece que en la situación actual los inversores pueden estar descontando incluso una situación en la que Europa salga reforzada?

Desde luego lo que está claro es que no se está descontando en absoluto que pueda haber un resultado antieuropeo en las elecciones presidenciales francesas. Con respecto a Alemania, que el partido socialdemócrata, SPD, haya subido tanto o que incluso en algunas encuestas esté por encima del CDU de Angela Merkel tiene un lado muy positivo, ya que antes entre ambos partidos no llegaban al 50% de los escaños y ahora suman una cifra superior a este porcentaje. Esto abre la posibilidad de una estabilidad mucho mayor en el gobierno, ya sea presidido por Merkel o por Schulz. De lo que no cabe duda es de que desde principios de año y, sobre todo, desde las elecciones en Estados Unidos, los mercados solo están descontando todo lo positivo y con demasiada antelación. Sobre todo en el caso de las medidas de Trump, que sólo ha anunciado que anunciará medidas.

En las últimas encuestas y en las apuestas Le Pen sigue ganando terreno ¿cómo de grave podría ser un susto?

En Francia todas las encuestas dicen que en la segunda votación Marine Le Pen no va a ganar, aunque resultará vencedora en la primera. Si el susto es que gane las elecciones la incertidumbre sería mucho mayor que la del Brexit, es un escenario que no digo que no pueda ocurrir, pero que a día de hoy no está contemplado. Si el susto es que tras la primera vuelta el mercado estima que las posibilidades de que Le Pen sea presidenta aumentan incrementaría la incertidumbre también de manera notable, pero a día de hoy desde luego no está descontado en mercado en absoluto.

Mientras, en Alemania el bono a 2 y 3 años está en mínimos históricos, mientras que la deuda a 10 años está muy lejos de su nivel más bajo, ¿qué está pasando?

Lo que pasa con la renta fija alemana es el resultado único y exclusivo de la compra de bonos del Banco Central Europeo. Al modificar el esquema de compra de bonos quitó el límite del -0,4%. El BCE compra en proporción de la clave de capital de cada uno de los países, Alemania tiene poca deuda y emite poca deuda neta, por lo que cada vez hay menos bonos para comprar. Lo que pasa con la deuda no tiene nada que ver con la economía.

El euro ha vuelto a tocar los 1,05 dólares y sigue moviéndose todos los días en función de los últimos tuits, las últimas noticias... ¿Si hay una tendencia hacia dónde se dirige este cruce?

Si nos fijásemos solo en la situación de los tipos de interés y se llevasen a la práctica todas las medidas anunciadas en Estados Unidos, estas son claramente inflacionistas y llevarían a subidas en el precio del dinero. Mientras, en Europa se van a seguir comprando bonos, al menos en el corto plazo. Si todo se cumpliera el dólar se tendría que revalorizar, pero un dólar demasiado fuerte es un problema para muchos países emergentes y empresas americanas, por lo que es posible que se revalorice algo más, pero no demasiado.

Estados Unidos sigue con su racha triunfal con Donald Trump, la bolsa americana no estaba tan cara desde el año 2004, ¿hasta dónde puede seguir la euforia?

El jueves de la semana pasada Trump lanzó un tuit en el que presumía de que estábamos viviendo la mayor tendencia consecutiva de máximos de la bolsa norteamericana de la historia. Todo esto antes de anunciar en qué va a consistir su reforma fiscal. Lo que hay que matizar es que se está descontando de forma muy anticipada todas las medidas y que se van a poner en práctica. El mercado está descontando demasiado y demasiado pronto. Una cosa es anunciar una reforma y otra ponerla en práctica.

