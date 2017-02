La FIL de Guadalajara, momento cumbre de industria editorial latinoamericana

México, 22 feb (EFE).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que en su edición 2017 contará con Madrid como invitada de honor, es "el momento cumbre de la industria editorial de América Latina", aseguró hoy a Efe su directora general, Marisol Schulz.

En la edición 2016, con Latinoamérica como invitada central, la FIL reunió a más de 2.000 sellos editoriales, 750 autores y 813.000 asistentes, y tuvo 600 presentaciones de libros en una superficie de 34.000 metros cuadrados, destacó.

Al reunirse con editores en una galería de la Ciudad de México, Schulz, subrayó que la FIL "es el punto de encuentro más importante para los negocios editoriales" al fomentar "compraventa de derechos, traducciones y contactar distribuidores internacionales que van a comprar acervos bibliográficos".

A los editores les precisó que una encuesta hecha en 2015 por la casa Berumen y Asociados destacó que 66 % de los visitantes reconocieron haber acudido a comprar y tener una media de 10 libros leídos por año.

En promedio los visitantes han estado presentes en al menos siete ediciones, además de que acuden tres veces en cada FIL y cada año adquieren durante el evento unos cuatro libros con un gasto de 1.007 pesos mexicanos (50,63 dólares), detalló.

Después de hacer una reseña de logros de la FIL, su directora presentó a los editores un extenso proyecto de negocios para la edición que este año transcurrirá del 25 de noviembre al 3 de diciembre, con la capital española como invitada de honor.

"Este es el arranque formal de todas las actividades", dijo a Efe al comentar la reunión en la que se informó de las cotizaciones de los puestos de exhibición de los salones para la presentación de libros.

Schulz señaló a Efe que para la edición 2017, más que proponerse un incremento en el cupo de visitantes la Feria tiene como meta registrar un crecimiento en actividades y una diversificación en aspectos fundamentales de la programación.

"Poner el dedo en el renglón en aspectos fundamentales como la programación para los más jóvenes, los adolescentes, para los niños, y ser cada vez más originales", subrayó.

Consideró como objetivo fundamental que la FIL no se repita "en contenidos, en autores, no repetir presentaciones, no repetir espectáculos, y lo ha conseguido en estos 30 años, y este 2017 no va a ser diferente".

Sobre el programa de actividades que Madrid desarrollará este año, precisó que todavía no conoce el contenido del mismo porque su diseño corresponde totalmente a la capital española.

"Toda la programación de Madrid la hace directamente la delegación de Madrid que va a venir. En este caso nuestra contraparte es la alcaldía y hay gente trabajando en la alcaldía y ellos nos van a proponer un programa", indicó.

Destacó que la FIL colaborará con Madrid con sugerencias, aclarando duras y respondiendo preguntas, pero la programación la propondrá directamente la alcaldía. "Obviamente ya están trabajando en ello pero todavía no lo sabemos", comentó.

Madrid será la segunda ciudad, tras Los Ángeles (EE.UU.), en ser invitada de honor en la FIL de Guadalajara, que en años anteriores ya había contado con España y las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Castilla y León.

Para la edición 2017, la capital española llevará un programa que contará con la participación de autores madrileños, otro espacio destinado a los editores y un tercero a ilustradores, bibliotecarios, promotores de lectura y agentes literarios.

La Feria Internacional del Libro fue instituida en 1987 por la Universidad de Guadalajara.

Desde 1993 la FIL tiene un invitado de honor cada año y en ediciones anteriores han estado países como Colombia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Brasil y Cuba.

