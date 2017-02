Los espías de la CNMV confirman las irregularidades de los bancos en la venta de fondos

Vamos a ver, el del banco no es tu asesor, el del banco es un comercial del banco, el del banco no te asesora, el del banco vende productos del banco, el del banco no vela por tu interés, el del banco vela por el interés del banco. Si quieres alguien que te asesore, tendrás que pagarle tú, si vas a que el del banco te "asesore" gratis, hará lo mejor para quien le paga, que es el banco, no tú.



Lo peor es que alguno todavía no se ha enterado.