El Ibex 35 cotiza con calma: el selectivo deberá subir un 1% más para retomar las subidas

mire usted, yo llevo en la bolsa 8 años, 6 de ellos en activo, tengo 23 años, se analisis tecnico practicamente todo, porque lo he estudiado siendo mi profesor un broker real activo, ademas ahora estoy formandome en value investing.



en primer para saber que hace el ibex, tienes que ver como se mueve, y se mueve por PONDERACION de los valores mas CAPITALIZADOS, es decir, santander, bbva, inditex, repsol, telefonica, iberdrola.....



lo que ocurre es de que cuando tienes una situacion economica empresarial en los activos mas capitalizados de caracter malo o regular, bajan estos, si estos valores no se elevan, el ibex no podra hacerlo pues depende de ellos al tener muchisimo peso en su subyacente (EFT:ibex35).



España, el ibex, es un mercado de bancos, electricas y anteriormente constructuras, es practicamente imposible que el subyacente se hubiese elevado como sus homologos, porque estos, los que mas pesan suelen ser como en alemania, farmacia, industria, tecnologia...... es por esa razon, incluso la forma de ponderar tambien.



y otra cosa importante, desde el 2012 conocido como fin de recesion bursatil, existen muuuchos valores que no han parado de subir desdd entonces batiendo al ibex35 en todo momento.



