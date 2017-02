Banca y gestoras hacen 'lobby' al ETF por un negocio de más de 1.000 millones

El cambio amenaza a una parte importante de su beneficio vía costes

CaixaBank, Santander y BBVA tienen el 47% de cuota en fondos

Foto: Archivo

Enlaces relacionados La banca tumba la reformadel cambio fiscal de los ETFs (19/02)

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2 euros + 0.04% (Max 10 euros). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







La banca y las gestoras están presionando para impedir que salga adelante el que podría haber sido el mayor cambio fiscal en la industria de inversión colectiva de los últimos diez años: el que pretendía tratar a un ETF como un fondo y no como una acción, permitiendo hacer traspasos sin peaje fiscal. La razón por la que intentan parar esta reforma, explican fuentes de la industria, es que pone en peligro un negocio que para ellas representa más de 1.000 millones de euros al año de su beneficio.

Con el uso de los ETFs extendido solo entre institucionales, los bancos (y también gestoras) encuentran en las comisiones que cobran por vender fondos de inversión, planes de pensiones y sicavs una de sus principales fuentes de ingresos. De ese importe, son capaces de convertir en beneficio en torno al 20-25% de lo que ingresan, según detallan estas mismas fuentes.

De haber llegado a buen puerto la reforma podría haber tenido un enorme atractivo para el inversor minoritario, pero no para la industria de fondos de los grandes bancos, cuyas gestoras concentran el 66% de la industria española y retroceden el 63% de las comisiones que cobran en concepto de gestión a los bancos (solo el 20% son costes de gestión). Solo entre CaixaBank AM, Santander AM y BBVA AM poseen casi el 47% del mercado (ver gráfico). Y con los ETFs, el modelo actual de retrocesiones se complica, ya que sus costes medios son muy bajos, de entorno al 0,4%, por lo que no dejan margen para retrocesiones, lo que explica que en la actualidad las redes bancarias solo los comercialicen a través de fondos de fondos de la casa o para sus clientes de banca privada.

Pero la presión de los grandes bancos no ha sido la única para impedir la posibilidad de que los ETFs que coticen fuera de la bolsa española tributen como fondos de inversión y no como acciones como hasta ahora. "No solo es la banca doméstica, a lo mejor tampoco le interesa a las internacionales que no ofrecen este producto", apunta Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. De hecho, si se atiende a los datos de la asociación solo cinco gestoras extranjeras comercializan ETFs en nuestro país: BlackRock es quien mayor volumen gestiona, 14.737 de los 25.962 millones de euros que atesora en total en España están en ETFs, más de la mitad.

En realidad, fuentes del sector aseguran que son los brókeres quienes están tratando de lograr que un producto barato con resultados más que aceptables llegue al inversor particular. Según datos de las propias entidades, De Giro es el operador que ofrece más productos en España: unos 6.400. Le sigue Self Bank, con unos 5.000 fondos cotizados; Andbank (más de 2.000), Inversis (1.800), Renta 4 (más de 1.000), BNP Paribas (más de 500), Openbank (más de 400) e ING Direct (más de 120).

La versión oficial: la operativa

De llegar a buen puerto, el cambio en el tratamiento fiscal de estos productos implicaría una ardua adaptación de las plataformas de los brókeres (con los problemas técnicos que esto conlleva), algo que muchos de ellos ya están analizando. La clave está en que, en el caso de traspasar las órdenes diarias de un fondo, el operador tiene todas las órdenes a un mismo precio, que es el valor liquidativo de ese fondo al cierre de la sesión.

Sin embargo, en los ETFs, al cotizar como acciones, cada inversor puede entrar y salir a un precio, por lo que al final de la sesión el operador tendría que ejecutar centenares o millares de órdenes a distintos precios. No son los únicos detalles por concretar. Tampoco estaba claro si la medida afectaría a los antiguos inversores o sólo a los nuevos, o cómo se gestionarían los tipos de cambio de divisas.

Todo empezó por una consulta a la Dirección General de Tributos por parte de una gestora extranjera que vende ETFs en España, sin que coticen en bolsa española, con la que pretendía aclarar si los fondos cotizados que tenía registrados en la CNMV -pero que no cotizaban en la bolsa española- debían considerarse fiscalmente como los ETFs listados en BME, es decir, como acciones, o podían hacerlo con un tratamiento similar al que tienen los fondos extranjeros en la CNMV, semejante al de los fondos de inversión siempre que cuenten con 500 partícipes.

La respuesta de Tributos no dejó lugar a dudas: los ETFs no listados en bolsa española se considerarán fiscalmente como fondos, mientras que los listados en España seguirán tratándose como acciones.

La gestión pasiva crece... pero fuera de España

El poco atractivo fiscal que existe en estos productos, unido al hecho de que la mayoría de la clientela es institucional y a que las redes bancarias tampoco los comercializan activamente, explica por qué ninguna de las grandes firmas de inversión que han aterrizado en España en los últimos años (como por ejemplo Amundi, State Street o Vanguard, entre otras) hayan optado por cotizar sus ETFs en la bolsa española. Y las que sí lo han hecho, como Lyxor o Xtrackers, han reducido su gama. Y eso a pesar de que los costes que establece Bolsas y Mercados Españoles (BME) son inferiores a los de muchas bolsas europeas.

Una situación que, por ahora, no tiene visos de cambiar. En el Viejo Continente, de hecho, esta industria está más desarrollada que aquí: según los datos de Deutsche Bank, los fondos cotizados ya movían en 2015 el 9% de todo el volumen negociado en la bolsa. Aunque queda lejos de la madura industria estadounidense, donde el porcentaje de negociación se elevó hasta el 25%. De hecho, un ejemplo más del espectacular boom que la gestión pasiva ha alcanzado en los últimos tiempos es que cuatro de los diez valores más negociados en la bolsa americana el año pasado fueron ETFs.

PUBLICIDAD