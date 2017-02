Mapfre lleva a Inditex al 'top 5' de las empresas europeas con mejor gobernanza

Inditex, Essilor, Vodafone, Intesa y Nestlé son las cinco mayores posiciones

INDITEX 31,18 -0,51% Llévate la cotización

a tu web

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95€ + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







La gestora de Mapfre lanza en España el primer fondo que selecciona sus compañías en función del buen gobierno corporativo de las mismas. Entre las españolas, Inditex es la única cotizada que figura entre las cinco mayores posiciones del fondo Good Governance Fund que tiene previsto estar disponible para su comercialización en España "próximamente", aunque, por el momento, tan sólo está domiciliado en Luxemburgo.

Junto a la compañía fundada por Amancio Ortega, destacan la francesa fabricante de lentes de contacto Essilor, la entidad italiana Intesa San Paolo, la británica Vodafone y la suiza Nestlé.

Según un informe elaborado por Mapfre AM, "los índices de empresas con mayor consideración de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo han obtenido una mayor rentabilidad que los índices globales". Es el caso del Índice Stoxx Governance -que aglutina sólo a las cotizadas europeas con mejor gobierno corporativo-que obtiene un retorno del 14,2% a tres años, frente al 8,9% que registra el Stoxx Global y el 13,8% del Stoxx ESG (Inversión Socialmente Responsable, por sus siglas en inglés).

¿En qué se centran los criterios de gobernanza? Mapfre AM realiza su selección prestando particular atención a la contabilidad, que debe ser transparente; a las operaciones corporativas del grupo y, además, a los accionistas de control de la compañía, en lo relativo a los bonus o sueldos de la dirección, así como al trato al accionista. "En este momento, hay una cosa que no existía antes: el activismo", afirman desde la gestora en relación a que en muchas juntas de accionistas se han frenado las aspiraciones salariales de sus máximos dirigentes por parte de los accionistas, mientras que antes no se prestaba atención a este tipo de aspectos.

Buscando 'valor'

El Good Governance Fund es un fondo, por definición, value que se centra en buscar compañías a las que el mercado infravalora o aún no les ha reconocido su valor intrínseco. Ensalzan desde la gestora su perfil de gestión activa en un mercado "en el que va a ser cada vez más fácil gestionar porque cada vez entra más dinero tonto en el mercado". Y, para ejemplo, sitúan a la estadounidense Exxon Mobile en la diana, como referente de una "acción que sube" sencillamente porque -por su capitalización- está altamente ponderada en fondos de gestión pasiva (ETF) "a pesar de no haberlo hecho bien los últimos años".

Además, en colaboración con la Universidad de Siena y la Universidad de Cranfield, la gestora española ha realizado un estudio en el que se demuestra que, "entre los años 2004 y 2014, las compañías con buen gobierno corporativo han obtenido un retorno anual del 11,54% frente al 9,13% del MSCI Europe Index por año", dos puntos porcentuales por encima.

PUBLICIDAD