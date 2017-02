Los cuatro ETF's que están entre los diez valores más líquidos

Mientras se decide si son productos traspasables, conozca los fondos cotizados que eclipsan en el mercado a gigantes como Apple, Facebook o Microsoft.

Si hace unos años se hubiera dicho que un fondo sería más líquido que una acción probablemente nadie lo hubiera creído. Pues bien, en los últimos seis meses un ETF (un fondo cotizado que replica el comportamiento de un índice con bajos costes) se sitúa como el valor más negociado de la bolsa estadounidense (y, por ende, del mundo) por delante de grandes compañías como Apple, Facebook o Amazon. Se llama SPDR S&P 500 ETF Trust, replica el comportamiento del índice S&P 500 y, según los datos de Bloomberg, ha movido una media de 18.900 millones de dólares al día durante los últimos seis meses, prácticamente cinco veces más que el siguiente valor más negociado del selectivo durante el mismo periodo: Apple.

No es el único, entre las diez compañías que más volumen diario han movido en el último semestre se cuelan otros tres fondos cotizados: MSCI Emerging Markets, que replica al MSCI de los países emergentes y se sitúa en cuarta posición, al haber negociado una media de 2.421 millones de dólares diarios, más que Bank of America; le sigue Vaneck Vectors Gold Miners (mineras de oro), que se cuela por delante de Microsoft en séptimo puesto al haber negociado una media de 1.537 millones al día; y Financial Select Sector SPDR (del sector financiero), que según los datos que ofrece Bloomberg movió 1.412 millones, superando a Procter & Gamble, que queda relegada a la décima posición en el ranking.

El auge de la gestión pasiva

Es solo un ejemplo más del espectacular boom que la gestión pasiva ha alcanzado en los últimos tiempos. Un renovado éxito que según Unai Asenjo, cofundador de Indexa Capital, está justificado ya que diferentes estudios demuestran que "entre el 80 y el 90 por ciento de los fondos activos lo ha hecho peor a largo plazo que los fondos indexados".

Hernán Sánchez, analista de CMC Markets, indica que, con datos de septiembre de 2016, "la negociación mundial de ETF's se ha incrementado en gran proporción desde el año 2000, pasando de no tener apenas negociación hasta negociar más de 3,8 billones de dólares, 1,524 sólo en Estados Unidos". En ese sentido, el experto alude como aspecto a destacar el hecho de que hasta hace poco tiempo "solían ser utilizados sólo por los inversores institucionales", mientras que actualmente "los clientes minoritarios los usan cada vez más". Algo que se debe a las ventajas que estos activos ofrecen en cuanto a la "reducción de la volatilidad vía diversificación de los índices y a la posibilidad de invertir en diferentes mercados", concluye.

Un empujón a su fiscalidad

Al momento tan dulce que vive la industria de la gestión pasiva podría sumarse ahora un empujón que viene a ser la mayor revolución de la industria de la gestión de los últimos años. Actualmente, estos productos tienen la misma tributación que las acciones, es decir, que cuando se vende se paga en función de la plusvalía, pero no se pueden hacer traspasos sin peaje. No obstante, que un ETF se empiece a parecer más a un fondo y menos a una acción a nivel fiscal está cada vez más cerca, con las ventajas que eso supone para un inversor, que podría realizar traspasos entre distintos productos sin asumir un peaje hasta su rescate (sí una retención).

Una consulta lanzada por una gestora extranjera a la Dirección General de Tributos reitera ahora que los ETF's no listados en bolsa española se considerarán fiscalmente como fondos, mientras que los listados en España seguirán tratándose como acciones. Esa diferenciación en función de dónde coticen es lo que ha llevado a BME a lanzar otra consulta a Hacienda para reclamar igualdad.

Que esa transformación se cumpla dependerá, eso sí, de los propios brókeres y no de que el cliente lo solicite. Y es que, para adecuarse al cambio, las firmas deberán analizar cómo pueden adaptar sus plataformas y la mayoría de ellas alude, de momento, a la complejidad del proceso. Pero, ¿por qué?

La clave está en que las plataformas de los brókeres nunca han estado preparadas para ello, ya que hasta ahora las órdenes que reciben de compra y venta de ETF's pasan por el canuto de las acciones y no cuentan con una plataforma que pueda gestionar los traspasos. Así, en el caso de traspasar las órdenes diarias de un fondo, el bróker tiene todas las órdenes a un mismo precio, que es el valor liquidativo de ese fondo al cierre de la sesión. Sin embargo, en los ETF's, al cotizar como acciones, cada inversor puede entrar y salir a un precio, por lo que al final de la sesión el operador tendría que ejecutar centenares o millares de órdenes a distintos precios.

El cambio es tan importante que ya hay algunas firmas que se plantean listar sus productos en nuestro país, aunque coticen en una bolsa en el extranjero. "El cambio en el tratamiento fiscal es justo lo que necesitamos para listar nuestros ETF's en bolsa española. Estamos analizando con BME esta posibilidad", apuntaba esta semana a elEconomista Liz Amaya, directora de ventas y distribución en España de ETF Securities. Lo que está claro es que, de ponerse en práctica, esto no hará sino traer más competencia al mercado.

La discriminación fiscal que existía hasta ahora, unida al hecho de que el grueso de la clientela siga siendo institucional y a que tampoco las redes bancarias los comercializan activamente, explica por qué ninguna de las grandes firmas de gestión pasiva que han desembarcado en España en los últimos años (como Amundi, State Street o Vanguard, entre otras) hayan optado por cotizar sus ETF's en la bolsa española, aunque las comisiones que establece BME sean inferiores a las de muchas bolsas europeas. Y, las que sí lo han hecho, como Lyxor o db Xtrackers, han reducido su oferta de ETF's listados en España en los últimos años, hasta el punto de que, en la actualidad, Lyxor sólo ofrece 17 ETF's en bolsa española (llegó a ofrecer más de 40) y db Xtrackers, uno.

La oferta comercial

La ventaja para el inversor es que estos productos, "aunque coticen en bolsas distintas a las españolas, se pueden adquirir a través de cualquier entidad", asegura Mar Barrero, analista de Profim. Eso sí, dependerá de la gama de productos disponible en su bróker. Según los datos de las propias entidades es Self Bank el que ofrece la mayor gama: más de 5.000 fondos cotizados. Le sigue Andbank (más de 2.000), Inversis (1.800), Renta 4 (más de 1.000), De Giro (700), BNP Paribas (más de 500), Openbank (más de 400) e ING Direct (más de 120).

Entrar a Estados Unidos por la puerta grande

Si pensamos en los ETF?s de renta variable estadounidense que existen en el mercado el nombre del SPDR S&P 500 ETF Trust viene automáticamente a la mente. No solo es uno de los mayores fondos cotizados del mundo (atesora unos activos bajo gestión por valor de 223.681 millones de dólares, un patrimonio que más que duplica el valor de Inditex en bolsa) sino también el producto más negociado en los últimos seis meses. Además, en este caso, el coste de replicar al S&P 500 es, según los datos de Morningstar, realmente reducido, ya que este fondo cotizado tiene una comisión de gestión máxima del 0,06 por ciento anual.



La bolsa es la opción con mayúsculas para invertir en 2017, con los tipos de interés a estos niveles (se prevén tres subidas para este año en EEUU, aunque en Europa se retrasan hasta 2018). Y aunque existe división de opiniones sobre qué mercado es más atractivo, si Europa o EEUU, Wall Street aventaja al Viejo Continente en este arranque de año. Eso sí, la primera está cara, después de haber alcanzado zona de máximos históricos. A pesar de ello, para Rose Marie Boudeguer, directora del servicio de estudios de Banca March, "tampoco hay señales de excesivo optimismo, ni sobrecompra, exceso de flujos o de peso en las carteras". Por eso, considera que es "atractiva".



En lo que va de año, este ETF gana alrededor de un 1 por ciento, según los datos de Morningstar, pero a 3 años las ganancias anualizadas se amplían hasta casi el 20 por ciento, tan solo 0,13 puntos menos que el índice; y a una década, hasta el 9 por ciento. Esta pequeña distorsión con respecto a su benchmark (índice de referencia) tanto a corto como a largo plazo tiene una explicación: "Hay que saber que el SPDR S&P 500 ETF tiene la estructura de investment trust", explican desde Morningstar y, como tal, "no puede reinvertir los dividendos ni realizar préstamo de títulos, lo que de alguna forma dificulta su capacidad de seguir eficientemente su índice de referencia", añaden. No obstante, es insignificante.

'Ishares MSCI Emerging Markets', para emergentes

Este ETF acerca al inversor los mercados emergentes y, dentro de ellos, a las firmas tecnológicas. Este sector es uno de los más alcistas de 2017 con su principal selectivo, el Nasdaq 100, marcando máximos históricos en diferentes ocasiones. El ETF sigue el desempeño del MSCI Emerging Markets con un peso diferente de las acciones según su capitalización. La que más presencia tiene es Samsung seguida de la china Tencent, ambas con más de 3,5 por ciento. Taiwan Semiconductor y Alibaba también se cuelan entre las mayores con un peso del 3,47 y del 2,68 por ciento. La quinta es la sudafricana Naspers con un 1,69 por ciento.



Desde Bankia Estudios destacan que, aunque las economías emergentes crecen a un ritmo modesto, "es el más dinámico en dos años, sobre el 4 por ciento para los dos últimos trimestres de 2016 y con mejores previsiones para 2017, gracias a las políticas de China y al fin de la recesión en Brasil y Rusia". El alza de los recursos básicos también influye ya que estos países están muy ligados a su exportación. El Bloomberg Commodity Index ganó en 2016 un 11,4 por ciento, su primer avance anual desde 2010. Desde Schroders explican que "la asignación del capital y la eficiencia de los costes han mejorado en las empresas de los emergentes. Si los beneficios alcanzan y superan las previsiones, las bolsas recibirán un gran impulso".



Todo ello mientras la fortaleza del dólar se ha ido reduciendo por el efecto Trump y la relajación de las previsiones de subida de tipos. En Unicredit indican que hay "menos de un 10 por ciento de posibilidades de subida de tipos en la próxima reunión, a pesar de las intenciones de la Fed de elevarlos tres veces". Desde Schroders avisan de que "los mercados emergentes se han comportado peor que los desarrollados en periodos de fortaleza del dólar". Aun así, los expertos de Blackrock consideran que "un fuerte crecimiento en EEUU compensará cualquier encarecimiento de las condiciones financieras de un dólar caro".

La manera más líquida para invertir en oro

Aunque existen diferentes formas de tomar posiciones en el oro, la más líquida que existe en el mercado actualmente es el ETF Vaneck Vectors Gold Miners, que replica la cotización de distintas mineras de esta materia prima y también de la plata. Algo que realiza a través del selectivo NYSE Arca Gold Miners, que suma en el año más de un 20 por ciento.



La ponderación de las firmas en las que invierte es a partir de su capitalización por lo que sólo se cuela una compañía estadounidense entre las cinco firmas con mayor peso en el ETF, Newmont Mining con más de un 9,5 por ciento. Por el contrario, es la canadiense Barrick Gold la firma más capitalizada y, por lo tanto, la que más pondera del fondo indexado con cerca de un 19,9 por ciento. Las canadienses Goldcorp y Franco-Nevada, con la tercera y quinta posición, y la australiana Newcrest Minning en la cuarta, completan las cinco más relevantes del ETF con un peso superior al 5,5 por ciento en todos los casos.



Aunque las previsiones no eran del todo alcistas para los metales preciosos en este 2017, todos ellos se mueven al alza liderados por el platino, gracias a su importante uso para la industria. La plata y el paladio también se benefician de esta condición y se revalorizan más que el oro en lo que llevamos de año. En concreto, la plata suma casi un 10,7 por ciento, frente al 7 por ciento del metal dorado. Para UniCredit "las ganancias reflejan parcialmente las revisiones a la baja de la política monetaria de Estados Unidos".



Y es que, existen dudas que llevan a los inversores a buscar activos más seguros. Entre ellas, la llegada de Donald Trump, que ya ha provocado pérdidas en varios sectores y la debilidad del dólar. A ello se suman las elecciones en Holanda, Francia y Alemania. Con respecto al líder de EEUU, Ole Hansen, jefe de estrategia en materias primas de Saxo Bank, considera que "pone en riesgo el crecimiento y demanda mundial de materias".

Banca americana para derogar la Dodd-Frank

El sector bancario estadounidense acapara toda la atención de la era Trump, con el Dow Jones por encima de los 20.000 puntos y Goldman Sachs y JPMorgan contribuyendo en un 32 y un 24 por ciento a la rentabilidad acumulada desde las elecciones presidenciales. Una reacción que se debe, en gran parte, a tres factores: las expectativas que apuntan hacia un repunte de la inflación, la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y un panorama regulatorio más sosegado bajo la nueva administración de Donald Trump con la derogación de la Ley Dodd-Frank.



Unas expectativas que, a juzgar por la opinión de Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, se espera continúen en los próximos meses. "El contexto para la banca americana es mejor porque la mayoría de sus negocios se desarrolla con tipos más elevados que en Europa, donde los márgenes son más justos por los tipos de interés. Además, allí se tiende a una menor regulación en comparación con la que los bancos tienen en Europa", explica el experto, que considera que aunque en valoración están relativamente parecidos, "la banca americana tiene mejores expectativas pero están fijadas en precio".



Bajo esta premisa, si quiere tomar posiciones en el sector financiero estadounidense, sepa que el producto más líquido para hacerlo es el ETF Financial Select Sector SPDR, que comercializa State Street Global Advisors. Tiene un patrimonio de 22.972 millones de dólares, según Morningstar, y replica el comportamiento del índice S&P Financial Select Sector total return (reinvierte los dividendos). Así, sus mayores posiciones en cartera las tiene en JPMorgan Chase y Berkshire Hathaway (que pesan más de un 10 por ciento en cada caso), Wells Fargo y Bank of America (suponen un 8 por ciento) y Citigroup (5 por ciento). Una selección que aunque no arroja ganancias en 2017 sí lo hace a largo plazo: ha ofrecido un retorno anual del 22,46 por ciento en la década, 8 puntos más que el índice.

