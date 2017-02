BBVA vuelve a ser 'venta' tres años después por la caída del peso mexicano

BBVA: otra pandilla de estafadores y ladrones. Solo piensan en engañar a los clientes y en el bonus que cobran ahora en febrero. Aún no conozco a nadie que le hayan llamado por las claúsulas suelo, y eso que se las clavaron a todos dios.



Transparencia cero. Todavía no entiendo como no hay nadie en la carcel asumiento su responsabilidad, Ah, que aquí no hay de eso, solo para los demás.