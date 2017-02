La autocartera, libre de la prohibición de operar antes de los resultados

El mandato es solo para directivos

El riesgo de información privilegiada todavía sigue



Una de las principales novedades que trajo consigo en 2016 la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre abuso de mercado es que los directivos de una cotizada no podrán operar con acciones de la firma en los 30 días previos a la publicación de los resultados. Un cambio que la CNMV ha recordado en varias ocasiones; la última, tras la anterior presentación de las cuentas trimestrales. Esta prohibición, sin embargo, no recoge otros aspectos, como que la compañía pueda operar con acciones propias en ese periodo.

Xavier Zahn, técnico del departamento de Mercados Secundarios de la CNMV, lo esclareció: "Se puede operar con autocartera", matizando, no obstante, que en esos casos "existe el riesgo de que se caiga en información privilegiada". No estaría prohibido porque, en principio, se presupone que no es el consejero o el directivo el que da la orden de operar con las acciones propias que tiene la compañía, pero que no venga impuesto en la prohibición de Bruselas no impide, como puntualiza el experto, que la empresa pueda incurrir en información privilegiada -aquí se excluyen los programas de recompras-.

Zahn apuntó este detalle sobre la aplicación del nuevo reglamento en unas jornadas sobre las novedades en materia de responsabilidad penal de las empresas cotizadas en bolsa organizadas por Emisores Españoles. Un acto en el que el experto de la CNMV también señaló que las personas estrechamente vinculadas al directivo "no están incluidas" tampoco en esta prohibición.

Este reglamento europeo aterrizó en España el pasado julio, pero como recordó ayer Sebastián Albella, el presidente de la CNMV, aún está pendiente aplicar algunos aspectos, como la delimitación entre las sanciones en el ámbito penal y en el administrativo. Lo que adelantó Albella es que el supervisor bursátil pretende "reforzar herramientas de investigación en este ámbito", ya que han identificado "aspectos a mejorar".

Más novedades

Las nuevas reglas de juego sobre abuso de mercado contienen más novedades. En general, ya no solo cubren a mercados regulados, sino que incluye a otros sistemas multilaterales de negociación, además de ampliarse a más instrumentos como los derechos de emisión, los derivados de materias primas, los CDS o los CFD.

Entre otros temas más concretos, ahora incluso "en la gestión de las órdenes también puede haber manipulación", como apunta Ángel Benito, nuevo consejero de la CNMV -ayer Rodrigo Buenaventura fue nombrado para sustituirle en el puesto anterior de director General de Mercados-. Es decir, que la mera tentativa ya se consideraría abuso de mercado.

El experto destaca otras cuestiones como que "el directivo también tendrá que comunicar sus intereses en renta fija [antes solo variable]", y se amplía a pólizas de seguros, valores pignorados o prestados. Además, "se incorpora el concepto de manipulación de índices y llega una figura nueva: el denunciante". Cualquiera podrá hacer una denuncia de actividad sospechosa en la CNMV.

