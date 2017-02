Los gestores ya tienen sus cazatalentos



Quadriga y Capital Strategies son dos compañías que tratan de buscar gestores y gestoras con talento para acercar sus estrategias al pequeño inversor de fondos. ¿Qué tienen en cuenta para seleccionar ese talento?

No se autodefinen como cazatalentos, pero en realidad Quadriga y Capital Strategies no hacen otra cosa que buscan talento en el mundo de la gestión. La primera es una empresa de cazatalentos y, más concretamente, de búsqueda de talento en el mundo de la gestión de activos española. Una industria que pese al aperturismo que ha protagonizado en los últimos años sigue muy concentrada en la gestión no siempre rentable de las gestoras ligadas a bancos comerciales. De hecho, y aunque hay un centenar de firmas independientes de gestión de activos, solo concentran el 10 por ciento de todo el ahorro gestionado en fondos de inversión españoles.

Su funcionamiento es sencillo. Se definen como una asociación de gestores de fondos con talento ya que, según explican, "los gestores solo gestionan los fondos y dejan el resto de funciones, temas legales, compliance, IT, administrativos, etc., a otros profesionales. Hemos creado una estructura compartida que aglutina todos estos servicios para que el gestor concentre todo su tiempo en la gestión y optimización de su fondo, sin distracciones con temas en los que no es experto". En concreto, es Auriga quien les dota de todos esos trámites burocráticos, que exige la figura de la gestora de fondos, además de proporcionarles un hueco en sus oficinas, y los miembros de esta asociación, cinco hasta la fecha, se limitan solo a gestionar la cartera de sus fondos, productos en los que ellos mismos tienen también su dinero. Con esto lo que persiguen es una alineación de sus intereses con los de los inversores y es por ello también que todos ellos, además de una comisión fija de gestión, cuentan con una comisión de éxito en función de los resultados de sus fondos, algo que en España solo hace el 8 por ciento de todos los productos gestionados por firmas españolas ."Los requisitos para formar parte de este partnertship español de fondos es que el fondo y el gestor tengan una experiencia demostrada, que hayan levantado ellos mismos el fondo y que los gestores inviertan su propio dinero en sus fondos", explica María Vázquez, una de las fundadoras de Quadriga. Y añade: "También es importante la metodología que usan, que velen por la independencia, sobre todo en el proceso de gestión, y que tengan una visión a largo plazo. Es el modelo de Warren Buffet".

Se buscan gestores...

El fondo de María Vázquez es uno de los cinco que componen actualmente la oferta de Quadriga. Se llama GFED Aequitas y sigue un estilo de gestión un tanto particular. "Es el único fondo que sigue el modelo de gestión de las fundaciones americanas, por lo que la visión es a muy largo". Es por ello que puede tener una cartera muy flexible y variada atendiendo sobre todo a criterios fundamentales. Una estrategia que desde su creación en el año 2014 le ha reportado una rentabilidad anualizada del 5 por ciento.

Junto a Vázquez, forman parte de Quadriga otros cuatro gestores con otros cuatro fondos de autor. Se trata de Jonh Monelly (Vitrio Real Return), Rodrigo Hernando (RHO Investments), José García (Kirites) y Luis Bononato (Global Allocation). De todos ellos quizá el de Bononato sea el más conocido para el pequeño inversor. No en vano, este producto, que ha cumplido su décimo aniversario, se ha convertido en el fondo mixto español más rentable del mercado español en la última década, con una rentabilidad anualizada del 9,26 por ciento. Además, en 2016 fue el segundo producto más rentable dentro de los fondos españoles de su categoría al repuntar un 10 por ciento. Según explicaba su gestor en una entrevista reciente con elEconomista, la clave de su éxito está en la gran flexibilidad con la que gestiona el fondo: "Nuestra estrategia es tener un riesgo similar a un fondo de bolsa para tratar de batir a los índices de bolsa y para ello usamos todos los activos. Por lo que, a medio y largo plazo, el objetivo es colocar el fondo como un activo más rentable en proporción a la bolsa", apunta.

Aunque la lista de miembros de esta asociación de gestores es actualmente de cinco, se plantean ampliar el número de gestores a medio plazo una vez culmine la fase de consolidación en la que se encuentran. No así las redes de distribución, ya que no están dispuestos a retroceder las comisiones de sus fondos a las mismas, una práctica muy extendida en España, pero que con Mifid II puede tener las horas contadas. "Vendemos a través de la web y hay un departamento de ventas institucionales para vender fuera de España. Creemos que el dinero que pagas por que alguien te gestione el fondo debe ir al gestor y por eso cobramos también comisión de resultados", apunta Vázquez.

...pero también gestoras

Mientras que Quadriga se basa en la búsqueda de personas con talento, en España también existe una firma que lo que busca es encontrar gestoras con talento. Su nombre es Capital Strategies. Fundada en el año 2000 de la mano de Daniel Rubio, esta agencia de valores está especializada en dar apoyo en la distribución de fondos a gestoras, sobre todo extranjeras que carecen de redes de distribución en España. Entre las gestoras con las que trabajan se encuentran en la actualidad Ethenea, Bantleon, El Stuzda, Seilern o Global Evolucion, además de fondos como Schelcher Prince, Catella, Vanos, Finlabo o Stepstone. "Lo que buscamos son gestoras con buenos productos que quieren estar en el mercado español, pero sin oficinas. Les ofrecemos la comercialización exclusiva de sus fondos y la colocación de los mismos en las redes bancarias y plataformas. Somos su oficina en España", apunta Daniel Rubio, en una entrevista con Inversión a Fondo .

