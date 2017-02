Daniel Lacalle: "Las políticas de Trump evitarán una recesión que se veía demasiado cercana"

"El petróleo está ahora en un precio en el que está contento todo el mundo"

"El sector financiero sigue teniendo problemas, pero empieza a respirar"



2016 empezó como el peor año de la historia para las bolsas mundiales, con el miedo a una recesión global por China y las caídas de las materias primas. Sin embargo, 2017 está siendo bien distinto, y desde Tressis analizan qué es lo que ha podido cambiar para que las perspectivas hayan mejorado de esta manera. Daniel Lacalle, director de inversión de la firma, explica algunas de las claves para este año en la conferencia "2016 a 2017: del miedo a la esperanza en los mercados financieros".

Lo que opina Lacalle de...

Inflación

"El año pasado no teníamos riesgo de deflación. Teníamos desinflación. Uno de los elementos que está generando el repunte de las expectativas de subida de precios es el que viene por el repunte de las materias. Se había generado un miedo a que las caídas de materias primas generase una recesión global. Hay diferencias entre los países. En Europa, todo el aumento de la inflación viene por la energía. Creo que debemos ser cautelosos, porque además el repunte de las materias no se ha generado por un aumento excepcional de la demanda, si no debido a recortes de producción o circunstancias muy específicas en cuanto al clima. Las grandes tendencias macroeconómicas no han cambiado: sigue la sobrecapacidad, sigue el endeudamiento alto, y sigue el efecto desinflacionista de la tecnología".

Petróleo

"No nos debemos preocupar por la oferta, porque el mercado está muy bien suministrado. Hay que pensar en la demanda, y ahí hay que mirar a China, fundamentalmente. Es la demanda marginal que marca el precio. Con las previsiones de crecimiento de la demanda china, junto a esa ralentización a cámara lenta de su economía, la perspectiva de que el mercado del crudo se va a ajustar, terminará pasando lo que pasó en 2015 y 2014: que no llega el repunte de la demanda. Yo sería cauteloso. El año pasado decíamos que el precio estaba demasiado bajo, pero ahora está en un precio al que está contento todo el mundo. Productores, consumidores y los bancos".

Bonos

"Si se cumple la expectativa de que la Reserva Federal suba los tipos al menos 2 veces este año, tendremos un efecto dominó con las rentabilidades de los bonos. Lo que no veo es que en términos reales los tipos no van a aumentar mucho más. Ya estamos acostumbrados a que se suban tipos menos de lo que se estima.

Tendremos caídas en precio, pero no una crisis de crédito. Es perfectamente asumible que si alguien está invertido en algún sector que por 50 puntos básicos vaya a pasar de ser rentable o no, ya puede salir corriendo. Es una normalización de una curva que estaba descontando desinflación durante mucho tiempo".

Sector financiero

"Los tipos bajos eran devastadores para el sector financiero, por margen y por el nivel de riesgo que tenían que asumir los bancos para prestar. Hay que ser conscientes de que si el aumento de tipos no es superior, los márgenes no van a crecer de manera significativa.

Es difícil pensar que el BCE vaya a llevar a cabo una política agresiva de reducir sus recompras y en Europa se seguirán imponiendo los tipos bajos. El sector financiero respira, tiene sus problemas, como grandes cantidades de préstamos de difícil cobro, pero empieza a respirar".

Normalización del BCE

"A pesar del aumento de la inflación, el BCE no puede parar la política expansiva porque los estados están demasiado endeudados. No puede pararlo. Por otro lado, si lo para, se encuentra con el riesgo de que se disparen las rentabilidades de forma desproporcionada. El BCE intentará hacer lo que hizo el Banco de Japón, que es manejar la curva. Seguir con tipos bajos, con la idea de que las refinanciaciones que se están moviendo cada vez a más largo plazo, no supongan un coste tan oneroso para los estados. Como la gran muralla de refinanciaciones será entre 2017 y 2020, creo que va a intentar llevar a cabo esa política".

Donald Trump

"Trump tiene las tres facetas de "el bueno, el feo y el malo". Quien piense que Trump va a hacer daño a los empresas, no tiene ni idea de él ni de su equipo, no me preocuparía por ese aspecto, igual que era una exageración decir que Obama iba a acabar con el sector petrolero. En el buen sentido, su política (Trump) va a ser bajar impuestos, lo que tiene gran aceptación. Será positivo, seguro. También lo será la reducción de la enorme carga de burocracia que se había incluido en América. El impuesto sobre la renta tiene 75.000 páginas. El aspecto feo es que la política no es muy diferente entre Obama y Trump. El aspecto malo es que Trump tiene una visión del comercio distinta a la que tenemos en general en el mercado. Tiene una visión de ganar, nada cordial. Es una forma de hacer las cosas a la que no estamos acostumbrados desde Roosevelt. Si se tiene en cuenta la reducción del 10% de todas las partidas que no son defensa, no tiene por qué haber aumento de déficit. Trump está más preocupado ahora por el crecimiento que por el déficit. Lo que lograrán las políticas de Trump, probablemente sea evitar una recesión que se veía demasiado cercana".

