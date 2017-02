Los analistas ya descuentan la cuarta ampliación de Popular en cinco años

Acabo de comentar otro artículo como éste.



Me rio de los analistas que a 4 euros decían que estaba barato y me rio de los que ahora dicen que está caro.



Es otro artículo escrito para favorecer a los bajistas. Desde la ampliación las cosas se están haciendo muy bien y no tiene sentido que el banco valga la mitad que antes de la ampliación. En 15 días habrá nuevo presidente, paz mental hermanos, no os pongais nerviosos y aprovechar que los bajistas están en máximos para comprar. Sin Prisas, con la cabeza fría.