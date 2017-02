¿Se están pasando de optimistas los mercados con Trump?

DOW JONES 20.090,29 +0,19% Llévate la cotización

a tu web Enlaces relacionados Wall Street da fe de su confianza en Trump rompiendo los 20.000 (25/01)

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95€ + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

• En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







El día de la marmota. El Dow Jones marcó de nuevos máximos durante la sesión del pasado viernes, como tantos días desde la victoria de Donald Trump en noviembre. El 'abuelo', el índice bursátil más clásico, sigue en su particular suma y sigue, como si los riesgos económicos y empresariales hubieran desaparecido, como si la amenaza inflacionista de las medidas anunciadas por el presidente americano no existiese.

Y todavía más las pequeñas y medianas empresas de EEUU, disparadas desde que el magnate se convirtió en presidente. Casi un 20% avanza el Rusell 2000, uno de los índices de referencia para seguir a estos valores, desde los mínimos previos a las elecciones, frente al 12% que gana el referido Dow Jones.

¿Tiene sentido este mejor comportamiento? El beneficio que traerá para estas compañías una de las obsesiones de Trump, la reforma fiscal, tal como explica en Finect Robert Kaynor, director de análisis del fondo Schroder ISF US Small & Mid Cap: "Pensamos que en relativo beneficiará más a las compañías pequeñas y medianas, que en la actualidad tienen una tasa fiscal efectiva más elevada y una mayor exposición al crecimiento local en sus resultados".

Lo cierto es que el mercado todo lo está mirando con las gafas del optimismo, como si se pasara todo el día con el pegadizo silbidito del 'Always look on the brigth side of life' de La vida de Brian. Por ejemplo, ante la posible llegada de la inflación, lo que está descontando el mercado es que será una subida de los precios sana, sin provocar una subida de tipos acelerada por parte de la Reserva Federal.

Esto es precisamente lo que hace dudar a algunos expertos, como Manuel Arroyo, de JPMorgan AM, como explicaba durante su evento de perspectivas para 2017 de la semana pasada. "Estamos en un punto del ciclo bastante complicado, en una fase bastante madura. Hay razones de peso para justificar tanto un mercado alcista como bajista. Trump podría estar entre las razones para el pesimismo, aunque parece ser la razón por la que los mercados están subiendo", explicaba.

En su opinión, la preocupación es que las medidas de Trump acaben sobrecalentando la economía, que la reforma fiscal meta demasiada gasolina al bólido de EEUU: "Las medidas que ha anunciado se suelen implementar cuando hay una recesión económica. Es para sacar una economía de problemas. Y EEUU no está en ese punto. Crece al 2-3%, el paro está en mínimos... No está en una situación como para ese paquete de estímulos".

Sin embargo, sigue optimista sobre la bolsa por tres motivos fundamentales: crecimiento económico que se ha sincronizado a nivel mundial, política económica aún expansiva y mejora en los resultados empresariales. "Sólo por rentabilidad por dividendo ya compensa".

Pero centrándonos en EEUU... ¿Está la bolsa para no mirarla o aún ofrece potencial? "No vemos unas valoraciones caras, aunque tampoco están baratas. Pensamos que están OK", explica Keynor, de Schroders. Ahora bien, comparando con los bonos, sí ven atractivo: "La cuestión debería ser si quieres tener exposición a activos de riesgo o no. Desde luego, prefiero nuestras compañías a estas valoraciones que la renta fija. Es verdad que los márgenes están en pico del ciclo, pero llevamos así ya más de cinco años y siguen mejorando", añadía.

¿Seguirá adelante el ciclo? Si se le pudiera preguntar al mercado, su respuesta actual sería un eufórico "Sin duda". Una razón más para aumentar la cautela.

PUBLICIDAD