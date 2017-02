La política de Trump pone en riesgo el ciclo alcista de las materias primas

El arranque de 2017 poco o nada está teniendo que ver con el de hace un año, cuando las materias primas se desplomaban a mínimos de varias décadas. Desde el 1 de enero la media de materias que recoge Bloomberg suma más de un 3%, lo que encaja con las previsiones de finales de año, en las que Goldman Sachs recomendó sobreponderar por primera vez en cuatro años.

El Bloomberg Commodity Index, que pondera la cotización de los recursos básicos, ha rebotado un 21% desde los mínimos históricos a los que cedió hace un año. En la última jornada de enero consiguió apagar el farolillo rojo gracias al rebote experimentado del crudo, el que más peso tiene. Pese a ello, desde el 1 de enero sólo suma 0,64%.

Desde Unicredit señalan que "el panorama económico es mucho más alegre en 2017 que en 2016, debido al optimismo sobre las políticas de Donald Trump para hacer América grande de nuevo mediante estímulos fiscales". Lo que, unido a que se han despejado los temores sobre una desaceleración importante del crecimiento de China, está impulsando a los recursos básicos. Aun así, el índice del sector manufacturero general de China de Caixin descendió a 51 puntos en enero desde los 51,9 de diciembre. Más de 50 puntos significa expansión.

La energía es la peor parada

Que el selectivo no se anote un alza de mayor envergadura radica en que en su ponderación tiene especial peso el petróleo. Y es que, si bien el arranque de año de los dos barriles de crudo no es bajista, sólo suman un 0,2%. Algo que tiene de fondo el arranque del pacto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros países no miembros para reducir la producción del que han cumplido un 60% de su objetivo en enero, según datos de Bloomberg. Mientras, la de EEUU no hace otra cosa que crecer.

En palabras de Felipe López-Gálvez, de Self Bank "el efecto positivo que tuvo en el precio el acuerdo de la OPEP está siendo contrarrestado por el aumento de producción en EEUU, lo que podría volver a desequilibrar el mercado". A ello se suma que "la OPEP mantendrá los recortes, pero no en las cantidades acordada", indica Ole Hansen, jefe de estrategia en materias primas de Saxo Bank.

Pese a las alzas del crudo, son las materias primas relacionadas con la energía las que más perjudicadas salen en el conjunto de enero y en lo que va de año, lideradas por el gas natural que se deja más de un 17,7% desde el pasado 1 de enero.

El lastre de la materia prima tiene que ver con las previsiones meteorológicas en EEUU, en las que se estiman unas temperaturas más elevadas de lo habitual para esta época del año. Por detrás se posiciona la gasolina y el petróleo para calefacción, con unas caídas del 7% y del 2%, respectivamente. Entre ellos se sitúa como uno de los recursos peor parados el zumo de naranja que se deja un 16%.

Alzas en metales preciosos...

Aunque las previsiones no eran del todo alcistas para los metales preciosos, todos ellos se mueven al alza liderados por el platino, gracias a su importante uso para la industria. La plata y el paladio también se benefician de esta condición y se revalorizan más que el oro. En concreto, la plata suma casi un 10%, frente al 5,8 del metal dorado que le lleva a máximos anuales.

Y es que, existen dudas que llevan a los inversores a buscar activos más seguros. Entre ellas, la llegada de Donald Trump, que ya ha provocado pérdidas en varios sectores y la debilidad del dólar. A ello se suman las elecciones en Holanda, Francia y Alemania. Con respecto al líder de EEUU, Hansen considera que "pone en riesgo el crecimiento y demanda mundial de materias".

Desde ETF Securities indican que "esperamos que el oro termine el año en 1.230 dólares", lo que supone un alza adicional del 1 por ciento desde los 1.218 actuales. No todos opinan igual y un ejemplo es Citi, que indica que "es bajista en los precios del oro en el segundo y tercer trimestre, ya que espera niveles por debajo de 1.150 dólares".

Desde Saxo Bank indican que "el mercado de materias primas necesita aún que se despejen muchos obstáculos para clarificar el rendimiento en 2017". Y es que, aunque han celebrado la victoria del republicano ya que sus promesas podrían incrementar su consumo, "el riesgo de una guerra comercial, especialmente con China, conlleva el riesgo de perjudicar el crecimiento y la demanda mundial de materias", concluyen desde la entidad.

...y en industriales

Con todo ello, son los metales industriales los que más contribuyen a que el balance de los recursos básicos sea positivo en 2017. Entre ellos destaca el comportamiento del plomo, con un alza del 16,8%. El hierro, que ha llegado a tocar niveles de 2014, suma alrededor del 4,2%.

En la misma línea, el aluminio ha tocado máximos de 2015 desde los que ha corregido alrededor de un 2,5%, pese a que suma un 7,2% desde el pasado 1 de enero.

