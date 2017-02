Los consumidores ven ineficaz el semáforo financiero

Me recuerda al MIFID que se instauro justo antes de la crisis de las hipotecas basura, clausulas suelo, preferentes y demás basura, el mayor engaño de la historia para la inmensa mayoría de la población.



Se hizo para calibrar el grado de conocimiento financiero de cada persona y evitar riesgos excesivos, me da la risa.



Nadie pensó que los que evaluaban(los bancos) serían los que colocarían a los clientes productos financieros que no solo eran complejos sino engañosos.



Nadie pensó que alguien (quien será) autorizaría a llamar participaciones preferentes a algo que no era ni participaciones, ni preferentes.







Al final MIFID resulto ser Millones de Idiotas (entre los que me encuentro) Firmando Infames Documentos.



El problema es que diseñas estas directivas no para proteger a los ciudadanos sino para cubrirse el c.lo de los políticos.



Es todo una farsa para llevarse nuestro dinero.