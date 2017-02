Siete firmas del Ibex 35 ya han agotado su recorrido alcista en el año

Seis de los siete valores que han subido 'demasiado' son financieras

CaixaBank, la acción más alcista y la más alejada de su precio objetivo

Hay siete compañías dentro del selectivo nacional que se han pasado de frenada. Sus acciones cotizan ya por encima del precio estimado por los analistas de cara a los próximos doce meses.

De entre ellas, Mediaset es el único valor no vinculado con el sector financiero. El resto de las compañías que han subido por encima de las estimaciones son todos bancos, además de Mapfre. La aseguradora se sitúa más de un 10% por encima del precio objetivo estimado por el mercado, en los 2,59 euros. Ostenta la peor recomendación de todo el Ibex, siendo una venta muy clara para los analistas.

Demasiadas compras en banca

CaixaBank es la compañía del Ibex que más distanciada se encuentra de su precio objetivo después de haberlo superado. También es la más alcista en el año, con una revalorización que roza el 14%. Su cotización actual, al borde de los 3,60 euros por título, se sitúa un 12,5% por encima de los 3,14 euros del consenso de mercado. Desde que presentara sus cuentas este jueves, la compañía acumula dos sesiones consecutivas de ganancias en las que ha avanzado casi un 6% en conjunto.

Los inversores acogieron de buena gana un beneficio que superaba por primera vez los 1.000 millones de euros desde 2011 y, por encima de esto, la entidad catalana está llamada a ser la más beneficiada por una futura subida de tipos de interés en la eurozona gracias al peso que representa para sus beneficios la cartera hipotecaria. En este sentido, los expertos de Citi llaman a la calma "porque todavía está por ver esa mejora del euríbor a doce meses, a pesar de que el mercado parece dispuesto a poner ya en precio la futurible mejora del beneficio". Es por ello que el banco de inversión suscribe su recomendación de neutral.

CaixaBank cotiza en máximos desde mediados de 2015, pero no es el único. El Banco Santander, por encima de los 5,30 euros por acción, ha retornado también a estos niveles y ambos comparten una recomendación de mantener por parte del consenso de mercado. No obstante, la entidad presidida por Ana Botín se sitúa un 5% por encima del precio al que el mercado ve el valor dentro de doce meses: en 5,08 euros por título. El último empujón alcista también vino para el banco de la mano de la presentación de resultados. En 2016 registró un beneficio récord (no visto desde 2010) de 6.204 millones de euros.

Pero si hay un título que cotice en máximos ese es Bankinter. La entidad naranja ha borrado ya de su cotización toda la crisis financiera y su precio se sitúa en niveles no vistos desde el 31 de diciembre del año 2007, por encima de 7,58 euros por título. Y eso que en el año se anota un 3% de subida dado que es el banco menos volátil de todos los españoles, básicamente porque siempre se mantuvo al margen del boom inmobiliario y la concesión de hipotecas a particulares. También es la segunda peor recomendación del mercado, sólo por detrás de Mapfre y el banco más caro en términos de PER (número de veces que la acción recoge en precio el beneficio) del Ibex. Bankinter cotiza con una prima del 20% respecto a la media del sector, que cotiza con un multiplicador de beneficios de 12 veces. El PER de Bankinter es de 14,8 veces estimado para 2017.

Bankia, al borde del euro por acción, debería cotizar un 6% más abajo si se atiene al precio estimado por el consenso, en 93 céntimos. Para Sabadell la diferencia es de 5 céntimos. Esta es la distancia que separa al precio objetivo del actual al que cotiza el banco, por encima de 1,45 euros. Ambas cuentan con una recomendación de mantener.

