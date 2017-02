"Queremos que Metagestión alcance los 1.000 millones de euros en los próximos tres años"

Jaime Rodriguez, director general y José María Concejo, CEO



Metagestión atesora un patrimonio de 364 millones y casi el 90% de su cliente es retail. Ahora la gestora busca ganarse al inversor institucional y entre sus objetivos está el de empezar a vender sus fondos fuera de España.

Metagestión es una de las boutiques españolas con más solera en España. Fue fundada en 1986 y ahora, 30 años después de haber lanzado su fondo de bolsa española, Metavalor -premiado como el más rentable de bolsa española en 2014 y 2015-, la gestora afronta una nueva etapa en el desarrollo de su negocio. Para afrontarla, la gestora ha fichado en el último mes a José María Concejo, nuevo CEO, y Jaime Rodríguez, nuevo director general. El primer objetivo es claro: "Queremos alcanzar los 1.000 millones en tres años", asegura Concejo, eso sí, "con cautela y siempre manteniendo la esencia y la excelencia de la gestión", añade.

Este objetivo, que supondría triplicar los 364 millones de euros bajo gestión con los que cuentan ahora, llega en un momento en el que proliferan las boutiques de gestión activa, aunque no es algo que preocupe a Metagestión. De hecho, consideran que "hay hueco para todos porque hay mucho interés en este tipo de gestión".

De momento, su primer objetivo a corto plazo pasa por centrarse en cautivar al cliente institucional ya que, según apuntan, cerca del 90 por ciento de sus inversores son particulares que en muchos casos han contratado el producto acercándose a la propia oficina. Para lograrlo, uno de los primeros pasos será crear una clase institucional en sus fondos. Además, está previsto cerrar un acuerdo de distribución con Allfunds, la plataforma líder en fondos para institucionales, ya que actualmente sus productos solo están disponibles en Tressis e Inversis. También quieren registrar una sicav en Luxemburgo, tal y como han hecho otras gestoras, para poder ofrecer sus productos al cliente fuera de nuestras fronteras.

Nuevos productos a la vista

Pero ahí no acaban los objetivos, ya que según apuntan Concejo y Rodríguez ya están estudiando el lanzamiento de nuevos productos para cuya gestión no descartan contratar a nuevos profesionales. "En la actualidad tenemos dos fondos muy value como Metavalor y Metavalor Internacional y otros productos no tan value (Metavlor Global y Metavalor Dividendo) y es por ahí donde vemos opciones de crecimiento", afirma Concejo, quien apunta a que también buscarán crecer "vía mandato de gestión".

El gran éxito de 'Metavalor'

Si hay un fondo por el que Metagestión ha conseguido colocarse como una de las gestoras boutiques de referencia del mercado español ese es Metavalor. Este fondo, calificado con la máxima calificación de 5 estrellas Morningstar y que cuenta con 52 millones de euros en activos bajo gestión, ha conseguido una rentabilidad anualizada del 14 por ciento en los últimos 5 años, lo que le sitúa como el fondo de bolsa española más rentable en este plazo. Además, ha cerrado con ganancias de dos dígitos en cuatro de los últimos cinco años y en 2012 consiguió cerrar con pérdidas del 1,93 por ciento frente al 4,66 por ciento que se dejó el Ibex 35.

Gestionado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez desde 2012 -previamente pasó por las manos de Gonzalo Lardiés, que acaba de fichar por A&G, y de Guillermo Escribano-, este producto confía en la actualidad sus principales posiciones a compañías como Talgo, BME y Técnicas Reunidas.

