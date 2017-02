Compre 'caro' en el Ibex 35: estas firmas cuadriplican la rentabilidad de las 'gangas'

Quien compre acciones de Cellnex esperará 40 años para recuperar su dinero

El 64% de las recomendaciones están entre los valores más costosos









Decir que lo barato sale caro en el caso del Ibex 35 adquiere bastante sentido este año. Las firmas que presentan un mayor multiplicador de beneficios obtienen una rentabilidad media del 2% por sólo el 0,48% de aquellas compañías cuyo PER (número de veces que la acción recoge en precio el beneficio) es inferior al promedio del selectivo, en 16 veces.

Las firmas más 'caras'...

Hasta trece firmas cotizan, en estos momentos, con un multiplicador de ganancias superior a la media del Ibex. Y vienen lideradas por Cellnex. La filial de telecomunicaciones de Abertis es la compañía más cara del selectivo, en base a un PER de 39,6 veces. Dicho con otras palabras, esta ratio supone que un inversor que compre hoy acciones de Cellnex tendrá que esperar casi 40 años para recuperar su inversión. En el año se revaloriza un 3%, aunque ha perdido la recomendación de compra en las últimas semanas pasando a ser un mantener para el consenso de mercado que recoge FactSet.

Andrés Bolumburu, analista de Banco Sabadell, reconoce que la acción "ha sufrido un fuerte castigo en los últimos seis meses, al caer un 20% más que el Ibex en ese periodo" para ser "una compañía con una gran visibilidad de su negocio y una generación de caja sólida y estable", concluye. En la sesión del miércoles, la firma de telecomunicaciones fue la más alcista del Ibex, al despuntar más del 6%, tras anunciar la compra de 3.000 torres en Francia a la compañía Bouygues por 854 millones de euros.

Pero Cellnex no es la única compañía del Ibex por la que se paga un alto precio. Le siguen grandes clásicos como Inditex (cuyo PER es de 26 veces para este año), Ferrovial, (de 31,3 veces), mientras que Melià Hotels, Acerinox, Grifols o Amadeus cotizan con un multiplicador de beneficios superior a las 20 veces. Son el vivo ejemplo de que lo bueno, al final, se hace notar. Y es que entre las trece firmas que sitúan sus PER por encima de las 16 veces del Ibex figuran siete de las once recomendaciones de compra que hay, actualmente, en el selectivo nacional. Se trata de Ferrovial, Inditex, Melià, Grifols, Gamesa, Merlin Properties y Acciona.

...y las más 'baratas'

Al otro extremo aparecen, fundamentalmente, aquellas cotizadas que han sufrido un mayor castigo en bolsa en los últimos meses. Un inversor de IAG debe esperar algo menos de siete años para recuperar su inversión. El menor multiplicador de beneficios de todo el Ibex 35, pero es casi el doble de lo que se llegó a pagar por el holding en las semanas posteriores al Brexit.

De las diez compañías con un PER más reducido del Ibex, la mitad son valores financieros, tales como BBVA y Banco Popular (por los que se paga unas 10 veces ganancias), mientras que Mapfre, Sabadell y Banco Santander sitúan su PER por encima de las 11 veces en 2017.

En total, hasta 22 compañías del selectivo cotizan con un multiplicador de beneficios inferior a la media del Ibex y, sin embargo, su rentabilidad conjunta en el año no supera el 0,5%, en línea con la evolución bursátil del índice, pero es cuatro veces menos que el rendimiento obtenido por las compañías con un PER más elevado. Además, entre la mencionada veintena de firmas, tan sólo cuatro de ellos se aferran a la recomendación de compra. Se trata de ACS, Iberdrola, Dia e IAG.

