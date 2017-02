¿El lujo vuelve a brillar? Este año el beneficio crecerá un 12%

Porsche Y Wynn Resorts serán las que más mejorarán sus ganancias



Bastó que un solo país, China, tropezase en su crecimiento para que todo un sector pagase las consecuencias, pero tras dos años difíciles parece que las compañías del lujo vuelven a ver la luz. De hecho, algunos expertos creen que 2017 ya marcará un punto de inflexión y para muestra un botón: se prevé que este año el beneficio de estas empresas crezca un 12%. Los ciudadanos chinos son los principales consumidores de lujo, tanto como que realizan una de cada tres compras, por lo que la desaceleración económica de China y la debilidad de su moneda impactaron de lleno en las cuentas de este tipo de compañías. Además, la oleada de actos terroristas, sobre todo en Europa, provocó la caída del turismo y, por ende, de las ventas. Tanto es así que en 2015 el S&P Global Luxury Index, que recoge a las 80 empresas cotizadas más grandes del sector, registró una caída en las ganancias del 20%.

No obstante, empiezan a verse brotes verdes en el sector. Eso sí, para la mayoría de compañías no serán cifras históricas. En este contexto, no deja de ser paradójico que los dos principales países consumidores de lujo puedan enzarzarse en una guerra comercial, ya que aún no se sabe el alcance que tendrán las amenazas que Donald Trump ha lanzado contra el gigante asiático en reiteradas ocasiones. De momento, Bernard Arnault, propietario del grupo LVMH, ha considerado que "la mayoría de las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos parecen favorables".

"Ahora hemos llegado a un punto de inflexión, en el que la desaceleración de los últimos dos años está llegando a su fin. De hecho en el cuarto trimestre, tras la elección de Trump en Estados Unidos, en reflejo de la expectativa de mejor entorno de empleo y gasto, ha habido una rotación sectorial a escala global, con un mejor comportamiento del consumo cíclico y peor del consumo básico. Además, en China el consumo ha seguido mejorando, especialmente respecto a empresas de lujo, que experimentan una revalorización tras los buenos resultados cosechados en la región", explica Caroline Reyl, gestora de Pictet Premium Brands. Por otro lado, Reyl señala que si bien el terrorismo sigue siendo preocupante, la bajada de atentados podría animar el turismo y, en consecuencia, el consumo de artículos de lujo, por ejemplo, en los aeropuertos.

Los mayores crecimientos

Entre las treinta grandes compañías del S&P Global Luxury Index, Porsche será una de las que más incremente su beneficio, según las estimaciones. Tras registrar pérdidas en 2015 de 273 millones de euros, se espera que para 2016, cuyo resultado se conocerá en marzo, obtenga 1.800 millones de euros, mientras que ya para este año se prevén 3.000 millones, lo que supone una mejora del 69%, según el consenso de mercado que recoge FactSet.

En el caso de la estadounidense Wynn Resorts, centrada en hoteles de lujo y casinos, la previsión apunta a un crecimiento del 58%, hasta casi los 400 millones de dólares. Una cifra que, no obstante, aún se aleja de los más de 700 millones que obtuvo en 2014. Para ambas firmas, el consenso de mercado aconseja mantener los títulos en cartera.

Los mejores consejos de compra

Royal Caribbean Cruises, LVMH o Kering combinan una recomendación de compra con mejoras en sus ganancias. Para la primera de ellas, la expectativa es que en 2017 gane un 16,8% más que lo previsto para el año anterior. Si se cumplen las proyecciones de los expertos, la compañía de cruceros superaría los 1.000 millones por primera vez en su historia. Sólo en enero sus títulos subieron más de un 15%.

