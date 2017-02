Andbank junta a Francisco Paramés, Álvaro Guzmán, Beltrán de la Lastra e Iván Martín en un único fondo

La firma ha lanzado Gestión Value, el primer fondo de fondos value que existe en España y que aúna en un mismo producto la estrategia de Cobas AM, la nueva gestora de Francisco G. Paramés; azValor (su homóloga dirigida por Álvaro Guzmán); Bestinver (Beltrán de la Lastra); y Magallanes (Iván Martín). Inicialmente, cuenta con una inversión del 75% en los fondos internacionales de cada una de las gestoras, además de un 25% en sus fondos ibéricos.

La guinda la pone la compra de acciones de la compañía Berkshire Hathaway, el holding del legendario inversor Warren Buffett, que supondrá hasta el 5% del patrimonio total de este producto.

La gestora local del grupo andorrano, Andbank Wealth Management, acaba de registrar Gestión Value en la CNMV. Y el momento elegido para su lanzamiento no puede ser mejor. El auge -y la demanda- del value investing en los últimos tiempos ha provocado el nacimiento de casi todas estas firmas durante el último año y medio (a excepción de Bestinver). Además, está previsto que en este mismo mes Cobas AM (que recibió la autorización previa de la CNMV hace unas semanas) comience a funcionar a pleno rendimiento con sus cinco productos.

La idea ha surgido, tal y como explica Carlos Pérez Parada, consejero delegado de Andbank WM, porque "hay una demanda nítida de que el cliente quiere invertir con estos profesionales pero existe un hándicap operativo, ya que no lo pueden comprar con nosotros sino que son ellos los que tienen que hacerse una cuenta de partícipes".

Más caro pero sin inversión mínima

Tal y como explican desde la propia gestora, este producto se podrá adquirir a través de la plataforma de fondos de Andbank con dos clases de acción: una para el retail a partir de una participación (de la que aún no se conoce el valor liquidativo) y otra para el institucional, cuya inversión mínima será de un millón de euros.

En cuanto a comisiones, la profesional tendrá una comisión de gestión anual del 0,5% y la del minorista, un 0,9%. Más un 0,08% de depositaría de Inversis. Eso sí, este cálculo tiene trampa, ya que a estos costes directos hay que sumar los indirectos, es decir, los que las propias gestoras cobrarán a Andbank por comprar sus fondos y que se repercuten al cliente en el coste final. Estos pueden ser de hasta un 2,1% para la clase profesional y de un 2,5% para la retail.

Pues bien, de media, la comisión de gestión y depositaría de estas gestoras es del 1,84%. Un coste que se elevará hasta el 2,74% tras sumar los que repercuten Andbank e Inversis. Un 50 por ciento más.

Además, Gestión Value exige una penalización por reembolso para las participaciones con una antigüedad inferior a un año del 2% sobre el importe reembolsado (también cuenta con un 0,08% de depositaría, que la hace Inversis). La razón, según Parada, es que "queremos que sea una inversión a largo plazo y que no altere para nada la política de inversión de los fondos subyacentes y ese 2% va directamente al patrimonio del fondo y no a la gestora, por lo que beneficia al partícipe".

Tiene, no obstante, una ventaja para el inversor particular. Con este producto puede ganar exposición a los fondos value españoles de forma conjunta y sin tener que invertir una cantidad mínima como sí ocurre si invierte directamente en muchos de ellos. Por ejemplo, en Bestinver Bolsa y Bestinver Internacional existe un peaje mínimo de entrada de 6.000 euros, y en azValor Iberia y azValor Internacional, de 5.000 euros. En lo que respecta a Magallanes Iberian Equity, Magallanes European Equity y Cobas Selección (el único producto de Paramés que se puede adquirir por ahora), no obstante, la inversión mínima es de una participación, que equivale a unos 127, 118 y 99 euros, respectivamente, según su último valor liquidativo.

