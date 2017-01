La arcadia feliz del palo y la zanahoria

Como bien dice Victor, las medidas keinesianas que pretende fomentar el señor Trump, son la clave para generar el flujo monetario de un pais. Un país que le hace falta salir de la deflación para seguir con su tónica ascendente en pro de la inflación. Un país que está acostumbrado a subirnos los precios a casi todo lo que nos haga falta. Un país como Francia que nos vende la energía nuclear a precio de oro. Nosotros no queremos plantas nucleares, que va, nosotros votamos que no. En las costas Canarias deambulan las plataformas petrolíferas que dan gusto por el ancho mar, aunque quedó dicho por el señor Soria que no había petróleo decente para extraer, que que va, repetimos en el texto, pero no dejan de deambular por las costas de las islas estas bellísimas construcciones sacadas de la película distrito 10. Para no salirnos del tema, estas medidas keynesianas que tanto les gustan a los ricos, es el pretexto oficial para gastar a mansalva y así engrasar las maquinitas de hacer dinero a costa del contribuyente, como aquí les va a pasar a los guiris septentrionales. La época de bien estar ya se acabó. Yo que pagaba tan ricamente 600 euros cada tres meses a hacienda, se ha convertido en 1200 lereles sin haber roto ni un plato. Me ponga como me ponga, las medidas keynesianas que vamos a tener que adoptar en España, contagiada Alemania de Inglaterra, son la única formula para generar empleo. Gastar en infraestructuras, medidas generales para su puesta a punto, gasto en equipamientos y medios necesarios para hacerlos funcionar y pedir para pagar lo que se deba mediante porcentajes irrisorios acumulándose en una deuda cada vez más elevada; aprovecharemos el tirón que va a dar el señor Trump a la economía, colocáncdonos detrás de su estela blanca y roja, para estar presente y si se puede como invitado vip a primera fila, a como nos la pegaremos a escala mundial. A mi lo que de verdad me interesa es pillar ese 1% que me va a dar el 30 el Santander, y a ver si esta semana se recupera de la bajada de mañana para salir lo mas rápido posible de este caos. Ustedes mismos.