Bestinver: "Hemos comprado CaixaBank e Intesa pero no queremos que nuestro éxito o fracaso dependa de los bancos"

El financiero pesa un 15% en su cartera europea, y algo menos en la española

La gestora ve oportunidades en el entorno actual



La gestora propiedad de Acciona incrementó más la exposición al sector financiero durante el último trimestre de 2016. A Bankia y Bankinter, que ya habían incorporado el pasado verano a Bestinver Iberia, se sumó a finales de año la inversión en CaixaBank, entre otras cuestiones, porque "el 30% de sus ingresos son el negocio de los seguros y la gestión de activos, los cuales están creciendo mucho", explican desde la propia gestora. Unas posiciones con las que ahora mismo se encuentran "cómodos".

Huyen, eso sí, de aquellas entidades "que no han hecho bien los deberes escondiendo sus problemas durante mucho tiempo". Entre ellas engloban a Popular, cuyo cambio de liderazgo ha sido muy significativo. "Tiene muchos deberes por hacer y por eso a día de hoy queremos esperar", ha explicado hoy Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Bestinver.

Pero dentro del sector la firma también ha salido de compras por Europa. La italiana Intesa Sanpaolo ha sido uno de los últimos valores en incorporarse a su fondo Bestinver Internacional, al considerar que el mercado estaba siendo extremadamente pesimista con la evolución de la morosidad en el país, "sobre todo con el valor de mayor calidad del sistema bancario italiano, con una rentabilidad por dividendo cercana al 7% de manera sostenible". En su cartera europea, el sector pesa ya un 15%, algo más que en la española.

El financiero había sido un sector del que siempre habían huido. Y no fue hasta mediados del año pasado cuando abrieron la veda al entrar en ING Direct. "Hemos comprado varios bancos pero no queremos que el éxito o el fracaso de Bestinver dependa del sector financiero", ha explicado hoy De la Lastra. De hecho, ha remarcado: "No nos gustan los bancos, pero hemos encontrado oportunidades".

Y es que a pesar de que en los resultados de hoy del Banco Santander "se empieza a ver que se puede ganar dinero", todavía encuentran varios riesgos que acechan al sector: por un lado, la incertidumbre regulatoria y, por otro, el entorno de bajos tipos de interés que aún continúa.

Otras oportunidades

Fuera del sector, también han entrado en Viscofan. "Tiene un balance muy sólido con posición de caja neta frente a sus competidores, muy endeudados", valoran desde la gestora. Además, "es la única empresa que produce toda la gama de revestimientos, siendo esto una clara ventaja competitiva". Además de ella, entre las principales posiciones de la cartera ibérica están Miquel y Costas, CAF, Cie Automotive, Indra, Telefónica o Ibersol. Y una posición de liquidez que actualmente ronda el 13%.

El entorno actual del mercado, dicen, "es más incómodo que difícil" porque ofrece "oportunidades de poner a trabajar la lista de la compra". Se refieren a las compañías que les gustaría tener en cartera pero aún no han llegado a un buen precio en bolsa. Entre ellas está una compañía española con exposición a México, que sería una de las candidatas a entrar en cartera sufre más de lo esperado en bolsa por el efecto Trump.

A pesar del auge de la gestión value en los últimos años (con el nacimiento de firmas como Magallanes Value Investors, azValor o Cobas AM), de momento De la Lastra no encuentra dificultades para encontrar pequeños y medianos valores en el mercado nacional. "Me cuesta ver el mercado español como un mercado sobre explotado. Todavía hay ideas buenas que están baratas", ha rematado.

