La reestructuración alcista de los mercados se toma 25 días de descanso

El Dow Jones no logra superar los 20.000, lastrado por el retraso en la rebaja de impuestos

El Cac 40 francés es el único índice europeo que se sitúa en negativo en 2017, en el que cede un 0,24%



Después del rally vivido en las bolsas tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, los principales índices aliviaron la sobrecompra con tímidas caídas que en ningún caso han implicado una pérdida de soportes que active un paso atrás del mercado

Tras ponerlos a prueba durante la semana, las principales bolsas han defendido con éxito sus soportes. Después del rally alcista vivido tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, los principales índices se han tomado un alto en el camino. La sobrecompra se ha aliviado con la consolidación del lateral en el que ya llevan inmersos en las últimas semanas, algo que Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, interpreta "como una señala de fortaleza mientras no se pierdan los soportes clave de corto plazo".

La agenda política estuvo muy presente a ambos lados del Atlántico, pues al discurso de Theresa May, primera ministra de Reino Unido, que reiteró que la salida de la Unión Europea debe ser aprobada por las dos cámaras del Parlamento británico, se suma la reunión sin cambios de un BCE cuestionado por el efecto de su arsenal monetario sobre una inflación al alza y la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el enfriamiento de las expectativas sobre la rebaja fiscal de la nueva Administración, que ahora no se espera para antes de septiembre, parecen pesar más sobre la balanza de los inversores que los buenos resultados de la gran banca americana, que batieron las expectativas de los analistas, y el alza del barril de Brent, que escaló hasta el entorno de los 55,5 dólares por la decisión de la OPEP de medir el grado de cumplimiento del acuerdo para el recorte de la oferta. Tampoco el buen dato de PIB de China, que creció un 6,8% en el último año, superando la previsión en una décima, sirvió para insuflar optimismo en el mercado e impulsar así al Dow Jones, que cedía al cierre de esta edición un 0,4% hasta los 19.810 puntos y se alejaba de los 20.000 puntos que, de superarse, sentarían las bases para nuevas subidas. "Mientras no veamos la ruptura de esta resistencia o los 2.280 puntos del S&P 500, que son el techo del rango lateral de las últimas 25 sesiones, no podremos hablar de fortaleza" señala.

El Ibex defiende los 9.340 puntos

El soporte de los 9.340 enteros del Ibex 35 finalmente resistió, a pesar de haberlo perdido momentáneamente el jueves, algo que, de producirse, "apuntaría a que el Ibex habría entrado en fase de corrección de las subidas con origen en los 8.500 puntos y en tal caso podríamos asistir a una caída hacia la zona de los 9.000-9.155 puntos". Finalmente, el índice español cerró con una caída del 1,38%, hasta los 9.380,10 puntos, un 0,30% por encima de los niveles a los que cerró 2016. Banco Popular encabezó las subidas en España, tras remontar un 5,3% y se convierte en el tercer valor más alcista del Ibex en 2017. Remonta un 7,7%, una cifra tan solo superada por ArcelorMittal e IAG, que se disparan un 8,8 y un 11,2%, respectivamente. En el lado opuesto se situaron dos constructoras, ACS y Ferrovial, con caídas de más del 5%, y Mapfre, que, tras ceder un 4% encabeza los descensos del selectivo en 2017: se deja un 5,6%.

En Europa, las recientes caídas no han sido suficientes para empujar a los principales índices a terreno negativo en el año. La única excepción es el Cac, que tendría que anotarse un 0,25% para ponerse en positivo, tras cerrar la semana como el segundo más bajista en Europa. Retrocedió un 1,5%, solo superado por el Footsie 100, que, como viene haciendo en los últimos tiempos, se ha movido en sentido opuesto a la libra. Cayó un 1,9% mientras su divisa se apreciaba un 0,9% frente al euro en una semana marcada por las declaraciones de la Primera Ministra.

