Madrid se alía con Nueva York y Sevilla para promocionar su turismo

Madrid, 19 ene (EFE).- Madrid ha renovado sus acuerdos de colaboración con las ciudades de Nueva York y Sevilla en su apuesta por las alianzas turísticas con otros destinos nacionales e internacionales para promocionar los atractivos turísticos de la capital.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el Consistorio madrileño, a través del Área de Turismo de Madrid Destino, ha presentado hoy en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la renovación de este acuerdo de colaboración, que durará dos años.

Desde 2008 Madrid Destino y la agencia de marketing y turismo de la ciudad de Nueva York, NYC & Company, trabajan conjuntamente para promocionar el turismo entre ambas ciudades a través de la cesión e intercambio de soportes publicitarios, así como en el apoyo en la promoción de eventos locales.

Para el Ayuntamiento, la renovación de esta alianza "seguirá contribuyendo a mejorar los resultados de posicionamiento de marca e imagen de ambas ciudades y se potenciará el incremento de nuevos visitantes" entre ambos destinos.

Además, con este acuerdo Madrid tiene previsto continuar promocionando la oferta cultural y de ocio destinada al colectivo LGTB, consolidar su imagen de destino gastronómico y dar a conocer sus programas de turismo idiomático.

En este sentido, el Consistorio señala que, gracias al trabajo conjunto que desarrollan ambos destinos, la capital española pudo promocionar el año pasado sus atractivos turísticos y el World Pride Madrid 2017 en Nueva York.

Además, la campaña "Conócela por ti mismo" estuvo presente en cinco circuitos de marquesinas y la campaña "Whoever you love, Madrid loves you" ("Ames a quien ames, Madrid te quiere") pudo verse en 100 marquesinas en West Village, Chelsea and Hell's Kitchen, los barrios con mayor población LGTBI en Manhattan.

Asimismo, Madrid también presenta en Fitur su acuerdo con Sevilla, que continúa con la colaboración iniciada en 2011, cuyo objetivo es reforzar la promoción turística y la imagen de marca de ambas ciudades, aprovechando la red de AVE, que este año cumple 25 años de su apertura

El acuerdo permitirá desarrollar acciones conjuntas de promoción minimizando costes y rentabilizando los recursos, como llevar a las calles sevillanas la exposición promocional sobre el Paseo del Arte de Madrid.

