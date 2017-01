Netflix gana un 52% más en 2016 gracias a lograr un récord histórico de suscripciones

Las acciones de la compañía se dispararon un 9% en el after hours



Netflix obtuvo un beneficio neto de 186,67 millones de dólares (176 millones de euros) al cierre de 2016, lo que supone un incremento del 52,2% respecto al resultado del ejercicio anterior. Y es que sus ingresos crecieron un 30,2% hasta lograr los 8.830 millones de dólares desde los 6.779 millones de dólares registrados hace un año, según ha informado la compañía estadounidense de distribución de películas y series online.

Asimismo, la compañía ha comunicado que cerró el año con 93,8 millones de usuarios en todo el mundo, una cifra que ha superado las previsiones de la multinacional y supone la mayor creación de suscripciones trimestrales en la historia de la compañía. En concreto, sumó 7,05 millones de nuevos suscriptores durante su último trimestre fiscal frente a los 5,2 millones que se esperaban.

De la cifra total, alrededor de 1,93 millones de suscripciones se generaron en Estados Unidos mientras que 5,12 millones se lograron a nivel internacional. Durante los tres primeros meses de 2017, Netflix espera sumar un total de 5,2 millones de nuevos usuarios, de los que 1,5 millones llegarán de EEUU y alrededor de 3,7 millones se generarán en sus mercados internacionales.

Por su parte, en su cuarto trimestre fiscal, los ingresos de la compañía subieron un 35,9% hasta los 2.480 millones de dólares desde los 1.823,3 millones registrados en los últimos tres meses de 2015. Netflix registró un beneficio por acción de 15 centavos de dólar y su beneficio neto de 66,74 millones de dólares (un 54,5% más que el registrado hace un año) incluyó una rebaja de 22 millones de dólares debido a los ajustes cambiarios.

Ante estos buenos resultados, las acciones de Netflix se disparaban en el after-hours de Wall Street más de un 9%, llegándose a cambiar en los 133,26 dólares. Sus acciones tocaron máximos históricos al situarse en los 133,93 dólares. En lo que llevamos de año, la compañía de detrás de títulos como The Crown, House of Cards u Orange is the New Black, acumula una rentabilidad del 7,6% y en los últimos 12 meses sus títulos han subido más de un 28%.

Además, la compañía anunció que planea destinar 6.000 millones de dólares a contenido original en 2017, un aumento de 1.000 millones desde el año pasado. Netflix, que compite directamente con Amazon.com Inc, Hulu o canales de cable como HBO y Showtime, tiene previsto lanzar más de 1.000 horas de programación original este año, frente a las 600 horas del año pasado.

