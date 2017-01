El Ibex 35 cede un 0,16%: los soportes resisten a una nueva embestida

Banco Popular se ha disparado un 6,65% hasta los 0,978 euros

El Ibex 35 ha cerrado con un descenso del 0,16% hasta los 9.394 puntos, en una sesión en la que los soportes a corto plazo han sufrido una nueva embestida, que ha servido para demostrar su solidez. El volumen de la sesión ha alcanzado los 2.331 millones de euros. En el resto de Europa, leves movimientos en las bolsas en una sesión en la que los inversores no han perdido detalle del discurso de la primera ministra británica, Theresa May. May ha asegurado que el Parlamento será quien vote el acuerdo final sobre el Brexit a la vez que ha confirmado que no buscará la adhesión al mercado único de la Unión Europea, pero que seguirá siendo "un socio en quien confiar".

En la sesión ha destacado el rebote de Banco Popular que ha subido un 6,65% hasta los 0,978 euros por acción. Por otro lado, CaixaBank ha perdido un 1,06% después de que la CNMV de Portugal haya dado luz verde a su OPA sobre BPI.

Tras estas palabras, los principales índices europeos han logrado aguantar por encima de sus soportes de corto plazo, como son los los 9.340 puntos del Ibex 35 o los 3.280 del EuroStoxx 50. ¿Qué importancia tienen estos niveles? Los expertos de Ecotrader explican que si se pierden estos soportes se pondrían en jaque las posibilidades de seguir viendo una continuidad del rally alcista que en el Ibex 35 nació en la zona de los 8.500 puntos.

Así las cosas, mientras este soporte se mantenga en pie todavía no se debe descartar un nuevo ataque a la zona de resistencia clave de los 9.544 puntos, cuya superación supondría borrar las pérdidas del año pasado y cerrar el hueco que abrió en la primera sesión del 2016. Banca March: "El Ibex 35 puede ser el que mejor se comporte de Europa en 2017".

Los soportes son sólidos

Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, destaca que "lo más destacable ha sido ver como los índices del Viejo Continente han conseguido mantenerse por encima de los soportes clave de corto plazo, que hoy han vuelto a funcionar a la perfección tras ser puestos de nuevo a prueba".

Por tanto, se mantiene sin cambios la situación consolidativa que desarrollan los índices desde hace ya diez jornadas y, de momento, se mantienen intactas las posibilidades de seguir viendo una continuidad de los ascensos que se iniciaron a comienzos del pasado mes de diciembre.

Para que se ponga en jaque este movimiento alcista de las últimas semanas es preciso que se pierdan soportes como son los 9.340 puntos del Ibex 35, los 3.266-3.280 puntos en el Eurostoxx 50 o los 11.400 del DAX 30 alemán. Si estos soportes ceden no podríamos hablar de consolidación ya que se abriría muy probablemente una corrección en las bolsas europeas, que veríamos como una oportunidad para volver a aumentar la exposición a renta variable, sentencia Joan Cabrero.

En la agenda del día, el Tesoro ha logrado colocar hoy 5.636,08 millones de euros en letras a seis y doce meses, que, de nuevo, han salido a un interés aún más negativo que en pujas precedentes.

