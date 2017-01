La gran banca americana recupera el terreno perdido tras el 'crash'

44 de las 63 entidades financieras del S&P 500 superan niveles de 2007

JPMorgan, Wells Fargo y Goldman Sachs acechan máximos históricos



OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95€ + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

• En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.

¿Cuándo podrá dejar de trabajar? Si tiene 350.000 euros, descargue "Su plan de jubilación en 15 minutos" y empiece a planear su jubilación.







Los grandes bancos estadounidenses han conseguido borrar las pérdidas sufridas a consecuencia del crash del año 2007. Así, pese a que el sectorial S&P 500 Financials, que recoge a los 63 valores financieros más grandes del índice norteamericano y que incluye también a conglomerados financieros como Berkshire Hathaway, todavía debe remontar un 31,1 por ciento para alcanzar sus máximos de febrero de 2007, cuatro de los seis bancos más grandes del país norteamericano se encuentran a las puertas de sus máximos históricos.

JPMorgan, US Bancorp y Wells Fargo lograron marcarlos en los últimos 20 meses y ahora mismo les separa un trecho del 2 por ciento en el caso de los dos primeros y algo más de un 7% a la última. Goldman Sachs, por su parte, se encuentra a tan solo un 1,5 por ciento de superar sus máximos históricos de octubre del año 2007. Si estas cuatro entidades eran la cara, Citigroup y Bank of America son la cruz. No en vano, ambas todavía visualizan la cicatriz de la crisis de las subprime: cotizan un 89% y un 58% por debajo de los máximos marcados en el año 2007.

Su comportamiento en bolsa está siguiendo el camino marcado por sus cuentas de resultados. No en vano, según el consenso de mercado, el beneficio combinado de los 21 bancos de Estados Unidos con mayor valor bursátil repuntará en 2017 tras varios años de caídas. Las subidas de tipos acordadas por la Reserva Federal en sendas reuniones del mes de diciembre de 2015 y 2016 apoyarán la tendencia de beneficio crecientes. Así, se prevé que las ganancias de estas 21 entidades ascienda hasta los 109.950 millones de dólares en 2017, situándose así un 9,3% por encima de sus registros en el año 2006.

Pese a que las entidades a uno y otro lado del Atlántico han padecido los tipos cero, las cicatrices de la crisis son bien distintas. No en vano, de las 44 entidades del sectorial europeo Stoxx 600 Banks, tan solo 9 (una quinta parte) cotizan por encima de sus niveles de abril de 2007, cuando el subíndice marcó máximos históricos y entre ellas no se encuentra ninguna de los países periféricos. De hecho, la española que mejor se ha comportado desde entonces, Bankinter, tampoco se libra de la quema: cae un 12% desde entonces. Para encontrarlas hay que fijar la vista en la parte baja de la tabla, con Bankia protagonizando los descensos, al dejarse sus acciones el 97,9% de su valor. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri rivaliza con Popular y Bank of Ireland por quitarse la etiqueta de banco más bajista en el período.

Entre las españolas, la que más se acerca a sus niveles previos al crash de 2007 es Bankinter. Desde entonces cede entorno a un 12%. En el lado contrario, Bankia y Banco Popular han visto cómo sus acciones de desplomaban alrededor de un 97% desde entonces, lo que ha llevado a que estas dos entidades rivalicen con Bank of Ireland y el italiano Banco BPM por desprenderse de la etiqueta de entidad más bajista de Europa desde entonces.

A diferencia de sus homólogas estadounidenses, el beneficio combinado de las 44 entidades con presencia en el Stoxx 600 Banks, pese a que se disparará un 50,2% en 2017, hasta situarse en los 87.432 millones de euros, esta cifra todavía se sitúa un 30,1% por debajo de los 124.980 millones de euros alcanzados en 2006, a pesar de que, por aquel entonces, entidades como Bankia, ABN Amro o CYBG no cotizaban.

Además, esta brecha a uno y otro lado del Atlántico podría ampliarse todavía más según los analistas. No en vano, a pesar del rebote, las entidades financieras estadounidenses todavía guardan con un potencial de revalorización del 2,2%, una situación que contrasta con la de las europeas. Según los expertos, estas todavía deberían sufrir una corrección del 0,9% para situarse en línea con su precio justo.

PUBLICIDAD