El Ibex 35 entra en terreno positivo y recupera los 9.400 puntos

Para el número 6.



No. No soy el tal Ramos ni Hermes. Parece ser que algunos teneis fijación por esas dos personas.



No soy ninguno de esos dos, es más... Se que Ramos tiene un blog, yo no (ni ganas tengo). Por mi trabajo diario prefiero tener un perfil bajo (muy bajo) ya que no deseo que se me relacione y por supuesto mucho menos, me impacte.



Por eso mis aportaciones por aqui son esporádicas e intento condensar en ellas lo mas posible mis opiniones y dar algún tipo de indicación que pueda ser de utilidad.



El trile? POR SUPUESTO. La bolsa es el mayor juego de trile que hay (recordar: para que unos ganen, otros tienen que perder). El dinero es facil crearlo (se imprime más), el valor... eso es más complicado y no se crea de la noche a la mañana y es una cosa mas a medio-largo plazo (osea... paciencia).



Cuenta demo? Ay... no, eso no. Mi cuenta de valores real (muy real). Es el resultado de más de 20 años de estar en la bolsa (peino algunas canas), perder y ganar dinero pero si... es real. MUY real y no veas Montoro como me saquea un 23% de mis beneficios.



Aparecí por aqui a finales de 2015 (ya venia viendo las barbaridades que se decian por aqui de largo) y si escribo y comento por aqui es por que desde el primer momento he querido dar indicaciones (que no instrucciones) a quienes quisieran tenerlas en cuenta de que iba a pasar y que hacer.



Si eres medianamente competente con Google, busca mis aportaciones aqui y verás que han sido concretas, veraces y (creo que siempre) acertadas.



Desde el primer momento dije por que escribía (a raiz de una intervención de draghi que nos mando casi 200 puntos por debajo en segundos) y cuando dejaría de escribir (lo reafirmo: Cuando IBEX a cierre semanal sea >10140). Mientras tanto sigo aportando por aqui mi granito de arena (te guste o no - como todos los consejos, puedes tenerlos en cuenta o no).



Nada mas que me extiendo demasiado y no me gusta ser pesado.