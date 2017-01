¿Quién puede comprar Banco Popular? Una operación complicada con Bankia como primera opción

Pues supongo que el vencedor de esa conquista será el BBVA o La Caixa.



Lamentablemente su viabilidad sin ser absorbida se antoja compleja, aunque nunca se sabe.



En España se están fomentando los mega bancos y no es positivo. El tamaño no implica eficiencia. Hay todavía cajas y bancos pequeños solventes y deberían seguir ahí porque dan servicio en zonas donde a las grandes entidades no les es rentable. Y no nos engañemos, los jubilados no operan la mayoría a través de una App de banco.