Jack Ma se reúne con Trump y promete ayudar a crear 1 millón de empleos en EEUU

Alibaba, una de las minoristas online más grandes del mundo, planea expandir sus operaciones en Estados Unidos, donde Jack Ma, su fundador y consejero delegado, se reúne con el presidente electo, Donald Trump, para conversar sobre los planes de la compañía china. Alibaba tiene planes de expansión en EEUU que podrían crear hasta un millón de empleos durante los próximos cinco años.

Las acciones de Alibaba repuntaron ligeramente después de que la CNBC adelantase que Ma y Trump hablarían sobre los planes de expansión de la compañía en EEUU, extremo que han confirmado después tanto la compañía como el equipo del presidente electo.

Sean Spicer, quien se convertirá en el próximo director de comunicaciones y secretario de prensa de la Casa Blanca, confirmó que el fundador de Alibaba y el presidente electo conversarán sobre cómo la compañía "puede llegar a generar un millón de empleos facilitando el acceso a los negocios estadounidenses al mercado chino".

La propia compañía china ha defendido en Twitter que el objeto de la reunión de hoy es "cómo Alibaba creará 1 millón de empleos en EEUU ayudando a las pymes a vender en China".

Jack Ma and President Elect @realDonaldTrump to meet today to discuss how $BABA will create 1 MM US jobs by helping SMEs sell to China. pic.twitter.com/eXYtFHaCdu