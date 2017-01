El mercado espera que Amadeus recompre acciones al bajar su deuda

La compañía dejó abierta esa posibilidad recientemente

Su generación de caja le permite mejorar su remuneración al accionista

El mercado espera novedades en Amadeus este año. La compañía ha demostrado su capacidad para generar caja y, gracias a ello, en 2017 podría situar su endeudamiento en niveles inferiores a los comprometidos, lo que le permitirá no solo acometer más adquisiciones sino retribuir en mayor medida a sus accionistas.

La compañía ya dejó abierta esta puerta. Ana de Pro, directora financiera de Amadeus, al ser preguntada en la última conferencia con analistas por el uso de los fondos si continúa bajando el apalancamiento, respondió que el grupo aprovechará cualquier oportunidad en fusiones y adquisiciones, "y si no, por supuesto, nos comprometemos con nuestro rango de 1-1,5 veces [la ratio de endeudamiento] y remuneraremos a los accionistas en el futuro".

Los analistas creen que una de las grandes opciones es que este mismo año anuncie una recompra de acciones para retribuir como ya hizo en 2014. Ramón Carrasco, analista de Bankinter, recuerda que el grupo se vio en esta misma situación y que, en aquel momento, la empresa se planteó repartir un dividendo extraordinario o recomprar acciones, para decantarse finalmente por la segunda opción. En su opinión, "volverá a repetir la misma estrategia [recomprar acciones] porque el mercado lo valoró muy positivamente". Carrasco calcula que Amadeus podría anunciar esta decisión en torno al próximo mes de noviembre, coincidiendo con la presentación de resultados del tercer trimestre.

Tras la última publicación de sus cuentas, JP Morgan también recogía esta opción en un informe: "Los flujos de efectivo futuros se gastarán probablemente en acelerar el crecimiento vía adquisiciones o en la remuneración a los accionistas (como la recompra de acciones de 320 millones de euros finalizada en mayo de 2015)". Esa inversión fue equivalente a un 1,957% del capital, que posteriormente amortizó la compañía.

Muchos apuestan por ambas alternativas. "Con la generación de caja prevista para 2017, y dadas las menores necesidades de capex [inversiones de capital] esperadas, hay margen suficiente para seguir haciendo pequeñas compras que complementen su oferta de servicios en los nuevos negocios y, a su vez, incrementar de alguna forma la remuneración al accionista", cree Gonzalo Sanz, analista de Mirabaud.

'Sobra' caja

El mercado está descontando que habrá movimientos por una sencilla razón. El objetivo marcado por Amadeus en su plan estratégico 2016-2018 es que su deuda represente entre 1 y 1,5 veces su beneficio bruto (ebitda), una horquilla en la que Ana de Pro insistió en la última presentación. En aquel momento, el dato publicado era de 1,21 veces, pero el consenso de bancos de inversión ya sitúa la cifra por debajo de ese rango este año, en 0,90 veces, e incluso estima que en 2018 se quede en 0,64 veces.

Este desajuste se explica porque los analistas no asumen en sus modelos que habrá más adquisiciones o mayor retribución para el accionista -el compromiso de Amadeus es repartir un 50% de su beneficio como dividendo en efectivo-. Pero, si finalmente se produjeran, el endeudamiento sí que podría subir y mantenerse en los niveles que pretende la compañía.

Los analistas no dudan de que el apalancamiento tenderá a la baja si Amadeus no mueve ninguna ficha. Y el motivo no es otro que el hecho de que la empresa "genera mucha caja", explica Iván San Félix, de Renta 4. Este experto cree que es "muy posible que la compañía lleve a cabo más adquisiciones, ya que ha sido muy activa en los últimos tres años, en los que ha diversificado el negocio con líneas nuevas". Pero también señala que otra de las opciones "es la recompra de acciones, que dependerá de las oportunidades que encuentre".

Pese a poder remunerar más al accionista, Íñigo Isardo, de Link Securities, comparte que los tiros irán también hacia "operaciones corporativas para expandir las nuevas líneas de negocio abiertas". El analista recuerda que en los últimos ejercicios Amadeus ha invertido mucho "en nuevas líneas de negocio (hoteles, aeropuertos, medios de pago, ferrocarril), dado el enorme potencial de negocio que la propia compañía estimó (superior a 10.000 millones de euros de forma conjunta), que se unen a sus tradicionales áreas de distribución y soluciones IT".

¿Y destinar más a dividendos?

Sin embargo, los analistas ven menos probable que el grupo se decante por elevar la cifra que dedica al pago en efectivo. "No creo que suban el pay-out [el porcentaje del beneficio destinado a retribuir], lo normal sería o un dividendo extraordinario o recompra y amortización de acciones (como la ultima vez)", apunta Gonzalo Sanz, de Mirabaud.

Aunque hay quien no desecha esta alternativa. Su intención es seguir repartiendo la mitad de sus ganancias, "no obstante, ya realizó dos aumentos del pay-out en dos años consecutivos (2011 y 2012) pasando del 35 al 50% del beneficio, por lo que no sería descartable que pudiese incrementarlo, si lo considerase oportuno", señala Íñigo Isardo, de Link Securities.

Crecerán los pagos en metálico

Amadeus tiene el compromiso de repartir un máximo del 50% de sus beneficios como dividendo en efectivo. Aunque este objetivo no se eleve, la mejora de las ganancias provocará que los pagos en metálico también continúen creciendo. La compañía ha confirmado un primer pago a cuenta de los resultados de 2016 para el 1 de febrero, de 0,40 euros por acción, y los bancos de inversión prevén que el segundo, que habitualmente entrega a finales de julio o principios de agosto, alcance los 0,495 euros. En total, repartiría 0,895 euros que rentan en torno a un 2%. Esta cifra podría crecer un 5% anual en 2017 y en 2018, según las estimaciones de los analistas (ver gráfico).

