El Ibex 35 pierde un 0,33% hasta los 9.462 puntos, lastrado por BBVA

según mi fuente de información(ó infiltración)la solución de abengoa será



la acción de abengoa A X 5% y luego canjea por la acción de abengoa B



Pj. si el cierre de mercado abengoa A = 0,400€ y abengoa B = 0,240€ en el día de ejecución anunciado.



entonces , 0,400€ X 5% = 0,02€ , para canjear 12 X 0,02€ = 0,24€ es decir, con 12 acciones de abengoa A cambian por 1 acción de abengoa B



por eso los dueños de abengoa necesitan suficiente tiempo de manipulación para subir el precio de A y presionan el precio de B con el fin de perder un poco.



pero, antes del día de ejecución el precio de las acciones de abengoa B puede ser más abrriba que el de las acciones de abengoa A , porque el mercado no es tonto.







hay que poner atención en próximos meses sobre el movimiento de Berkshire Hathaway porque el carácter de Eduardo es buscar oros en ruinas jijiii



"Si no puede ver caer un 50 % de su inversión sin pánico, no invierta en el mercado de valores."



"No intente predecir la dirección del mercado de valores, la economía, los tipos de interés o las elecciones."



"Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas al comportamiento de los inversores que a los resultados empresariales."



"No tome seriamente los resultados anuales, sino los promedios de cuatro o cinco años."



"Recuerde siempre que el mercado de valores es maníaco-depresivo."



"También son interesantes algunas compañías con marcas consolidadas pero que están infravaloradas por dificultades transitorias. Para buscar estas oportunidades, deben aprovecharse los mercados bajistas."



"Cuanto más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico."



"mi fuente de información no es algunos periodistas novatos que son capaces de descubrir a alguna famosa sin ropa interior " ( mi frase ) jijijijijiiji