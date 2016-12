2016 cierra un año repleto de fantasmas y deja vía libre a un mercado alcista

¡¡¡¡¡ feliz año nuevo ¡¡¡¡ a los cadetes, fogoneros, reclutas jijijijiiiiiiii



"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad". Víctor Hugo



"Deben buscarse los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos; sino pocos, buenos y bien conocidos". Mateo Alemán



"Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón materno". Ernest Bersot



"Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas". Pablo Neruda



"Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un ¨te quiero¨, siempre habrá un amigo". Ralph Waldo Emerson



"Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza". Alfred Tennyson



"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota". Madre Teresa de Calcuta



"Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero". William Shakespeare



"La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno". Paulo Coelho "Si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti". Epicteto de Frigia



"Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia". Henry Miller



"Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan como estamos y se esperan a oír la contestación". Ed Cunningham



"La felicidad consiste, principalmente, en conformarse con la suerte; es querer ser lo que uno es". Erasmo de Rotterdam



"El amor, para que sea auténtico, debe costarnos". Madre Teresa de Calcuta "Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo, y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo". Georges Clemenceau







https://youtu.be/XTDIcgUldDc